Nar поделился опытом реализации социальных проектов на Конгрессе “Разные личности”

11 марта 2023 года в Центре Гейдара Алиева состоялся конгресс “Разные личности” для людей, нуждающихся в особой заботе. Основная цель Конгресса – поддержать развитие инклюзивного общества, сосредоточив внимание общественности на детях и взрослых с особыми потребностями.

Согласно повестке дня на Конгрессе выступили известные местные и ведущие зарубежные спикеры из различных областей. Азиз Ахундов, руководитель отдела по связям с общественностью Nar, также поделился своим опытом успешных социальных проектов, реализованных мобильным оператором, и сказал: «Будучи Nar, мы продолжаем реализовывать проекты, направленные на поддержку уязвимых слоев общества, пытаемся поддержать интеграцию людей с нарушениями слуха и обеспечить им финансовую свободу благодаря таким проектам как — “Школа обучения” и “Язык жестов”. Мобильный оператор уже внес положительные изменения в жизнь многих людей благодаря различным социальным проектам, направленных на людей с ограниченными физическими возможностями».

Ознакомиться с проектами, реализуемыми “Nar” для людей с нарушениями слуха и речи в рамках стратегии корпоративной социальной ответственности можно здесь.