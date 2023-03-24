Lenovo представляет новый бренд игровых ноутбуков LOQ Gaming Laptops и ПК Tower PC для начинающих геймеров

Наслаждаться игрой можно не только на профессиональном игровом ПК. Lenovo представляет новую линейку ноутбуков Lenovo LOQ (произносится как «лок»), которая позволит начинающим геймерам без больших затрат делать первые шаги во вселенной игровых приключений. Портфолио Lenovo LOQ включает в себя ноутбуки Lenovo LOQ 16IRH8, Lenovo LOQ 15IRH8 и настольный компьютер Lenovo LOQ Tower 17IRB8 на базе Intel; а также ноутбуки Lenovo LOQ 16APH8 и Lenovo LOQ 15APH8, работающие на процессоре AMD. Вдохновленные игровой линейкой премиум-класса Lenovo Legion, новые устройства Lenovo LOQ имеют схожие конструктивные особенности, фирменную заднюю панель интерфейсов и узнаваемую среди поклонников флагманской серии стилизованную букву «О» в логотипе. Оба суббренда дополняют друг друга, охватывая все игровое сообщество — как геймеров, которые только начинают свой игровой путь с Lenovo LOQ, так и тех, кто переходит на устройства линейки Lenovo Legion, чтобы конкурировать с более продвинутыми противниками.

Игровые ноутбуки Lenovo LOQ — ваши проводники в игровые миры и надежные помощники в решении повседневных задач

Широкий модельный ряд ноутбуков линейки Lenovo LOQ представлен устройствами с экраном 15 или 16 дюймов, на базе процессоров Intel (вплоть до Intel Core 13-го поколения) или AMD (до AMD Ryzen 7000) в комбинации с графическими процессорами NVIDIA GeForce RTX 4060 в максимальной комплектации. Все ноутбуки имеют фирменный переключатель мультиплексора MUX Switch, который позволяет обойти ограничения оптимизатора видеокарт NVIDIA Advanced Optimus. Дискретные видеокарты NVIDIA напрямую взаимодействуют с дисплеем и обеспечивают более высокую частоту кадров в секунду с меньшей задержкой, это позволяет пользователю наслаждаться плавным геймплеем и отличной картинкой. Когда ноутбук используется не для игровых задач, MUX Switch отвечает за оптимизацию времени автономной работы ноутбука.

Охлаждение внутренних компонентов обеспечивают четыре теплотрубки, два 85-миллиметровых высокоскоростных вентилятора 12В, а также большие вентиляционные и выдувные отверстия, которые обеспечивают рассеивание TDP до 135 Вт. Благодаря этой системе ноутбук остается прохладным и бесшумным — это важно, если вы работаете в пространстве, где необходимо соблюдать тишину. Lenovo LOQ 16IRH8 и Lenovo LOQ 16APH8 имеют большой 16-дюймовый дисплей с разрешением до 2560*1600 (WQXGA) при соотношении сторон 16:10, с яркостью 350 нит и адаптивной частотой обновления 165Hz, а Lenovo LOQ 15IRH8 и Lenovo LOQ 15APH8 оснащены 15-дюймовым дисплеем c разрешением до 2560*1440 (WQHD) при соотношении сторон 16:9, с яркостью 350 нит и адаптивной частотой обновления 165Гц. Оба дисплея поддерживают NVIDIA G-SYNC.

Встроенный чип Lenovo LA AI Chip в всех ноутбуках Lenovo LOQ — тот же, что и в ноутбуках Lenovo Legion. Он позволяет Lenovo AI Engine + динамично настраивать мощность и тепловые характеристики, оптимизируя частоту кадров в игре. Он использует машинное обучение для анализа привычек использования, чтобы со временем оптимизировать производительность ноутбука под игровой стиль владельца.

Все ноутбуки Lenovo LOQ доступны с 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5600 МГц и поддерживают варианты оперативной памяти до 32 ГБ и до 1 ТБ накопителя PCIe (продается отдельно). Все устройства имеют по два слота для расширения оперативной памяти и два слота для увеличения хранилища PCIe.

Все ноутбуки оснащены аккумулятором емкостью до 80Вт*ч с поддержкой технологии супербыстрой зарядки, который обеспечивает время автономной работы до 7 часов ноутбуку 16” и до 6 часов — ноутбуку 15”. Обе модели имеют порт USB-C, через который, также, можно зарядить устройство при необходимости.

Все ноутбуки Lenovo LOQ имеют полноразмерную фирменную игровую клавиатуру Lenovo с цифровым блоком, ходом клавиш 1,5 мм, с технологией нейтрализации случайных нажатий для точного управления, а также с дополнительной четырехзонной RGB-подсветкой. Устройства имеют прочный полимерный корпус в фирменных оттенках Storm Grey с синими цветовыми акцентами, который протестирован на соответствие стандартам надежности и износостойкости MIL-STD 810 H.

На внешней части корпуса ноутбуков располагается яркий логотип серии — LOQ.

Lenovo LOQ Tower 17IRB8 — ничего лишнего

Lenovo LOQ Tower 17IRB8 идеален для начинающих геймеров, которым нужен ПК со смелым дизайном, способный обеспечить отличную игру с перспективой расширения. Передняя часть 17-ти литрового корпуса имеет 2D и 3D-акценты в виде синих полосок — отсылка к игровой линейке Lenovo Legion, которые являются не только элементами дизайна, но и обеспечивают улучшенную вентиляцию внутренних компонентов компьютера, в сердце которого процессор Intel Core i7-13700 13-го поколения и новейшая видеокарта NVIDIA 40-й серии. Оперативная память DDR4 с частотой 3200 МГц с возможностью расширения до 32 ГБ, внутреннее хранилище 3,5” 7200RPM SATA HDD до 2 ТБ, а также поддержка PCIe NVMe TLC M.2 2280 SSD до 1ТБ, до 1 SSD и 2 HDD (продаются отдельно). Интерфейс подключения поддерживает Wi-Fi 6e или LAN 2,5 ГГц.

Как и Lenovo Legion, все устройства Lenovo LOQ имеют предустановленную ОС Windows 11 и предлагают трехмесячную подписку на Xbox Game Pass Ultimate. Каждый покупатель Lenovo LOQ Tower получает доступ к Legion Arena, связанной со многими популярными платформами и интернет-магазинами. Она объединяет все компьютерные игры пользователя в одной библиотеке. Программное приложение Lenovo Vantage предлагает дополнительный универсальный набор инструментов, в том числе панели мониторинга производительности в режиме реального времени, элементы управления разгоном и вентилятором с новым настраиваемым режимом, который позволяет геймерам получить преимущество над конкурентами.

Специально продуманная для геймеров система Nahimic Audio от SteelSeries обеспечивает профессиональное качество звучания и отличные аудиоэффекты благодаря точному 10-полосному эквалайзеру. Он позволяет персонализировать звуковые частоты во время игры. Возможность настроить каждый диапазон отдельно помогает выделить важнейшие звуки и улучшить игровой процесс – например, четко слышать шаги врагов, минимизируя при этом посторонний шум.

Каждое устройство Lenovo LOQ подпадает под действие программы Lenovo Premium Care, расширенной службы поддержки, которая предоставляет персонализированную помощь по железу и ПО от опытных технических специалистов — и быстрый ремонт в случае необходимости.

Информация о стоимости и доступности устройств на конкретных рынках будет сообщена дополнительно.