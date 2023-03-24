Представлен недорогой смартфон Huawei Enjoy 60 с аккумулятором на 6000 мАч

Компания Huawei представила смартфон среднего уровня Enjoy 60. Одним из достоинств устройства является аккумулятор на 6000 мАч (поддерживает зарядку мощностью 22,5 Вт). Производитель отмечает, что заряжать смартфон можно всего два раза в неделю.

Huawei Enjoy 60 получил IPS-экран с диагональю 6,75 дюйма, разрешением 1600 х 720 пикселей и кадровой частотой 60 Hz. В основе новинки лежит фирменный процессор Kirin 710A. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, емкость флеш-памяти – 128 или 256 Gb. В основную камеру входят датчики разрешением 48 и 2 Мп (сенсор глубины). Фронтальная камера на 8 Мп расположена в каплевидном вырезе по центру экрана.

Смартфон получил поддержку Wi-Fi 4 и Bluetooth 5.1, USB Type-C, слот для двух SIM-карт, 3,5-мм аудиоразъем и боковой сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 168,3 x 77,7 x 8,98 мм, вес – 199 гр. В качестве программной платформы выступает HarmonyOS 3.0.

Huawei Enjoy 60 будет предложен покупателям за $190 за версию 8/128 Gb памяти, вариант 8/256 Gb — за $220. Продажи в Китае стартуют сегодня.

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