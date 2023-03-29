HP представил девять игровых мониторов Omen

Компания HP представила сразу девять игровых мониторов под брендом Omen. Новые модели обладают диагональю экрана от 24 до 34 дюймов и предлагают поддержку разрешений от Full HD до 4K. Все мониторы поддерживают технологию FreeSync Premium.

Omen 24 и Omen 27 оснащены IPS-панелями с поддержкой разрешения Full HD, частотой обновления 165 Hz и временем отклика в 1 мс. Оба монитора получили по два разъема HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4. Цена 24-дюймовой версии монитора составляет $200, 27-дюймовой — $250.

Omen 27q оборудован IPS-матрицей с поддержкой разрешения QHD (2560 × 1440 пикселей) и частотой обновления 165 Hz. Модель Omen 27s – IPS-матрицей с Full HD и частотой обновления 240 Hz. Яркость экранов мониторов составляет 400 нит, есть два разъема USB-A. В качестве дополнительной опции предлагается RGB-подсветка. Модель Omen 27qs поддерживает разрешение QHD, обладает частотой обновления 240 Hz, имеет RGB-подсветку и дополнительные разъемы USB. Цены на Omen 27q, Omen 27s и Omen 27qs: $300, $350 и $429 долларов соответственно.

Omen 27k оснащен IPS-панелью с поддержкой разрешения 4K, частотой обновления 144 Hz и временем отклика в 1 мс. Есть один HDMI 2.1, один USB Type-C, два USB Type-A, встроенный KVM-переключатель и RGB-подсветка. Монитор совместим с игровыми консолями PS5 и Xbox Series X/S. Цена составляет $580.

Omen 32c использует изогнутую VA-матрицу с радиусом кривизны 1500R. Дисплей поддерживает разрешение QHD, частоту обновления 165 Hz и обладает временем откликом в 1 мс. Цена — $380.

Omen 32q оснащен плоской IPS-панелью с более точной цветопередачей. Остальные характеристики такие же, как у предыдущей модели. Цена составляет $400.

Omen 34c получил сверхширокоформатную VA-панель с соотношением сторон 21:9. Дисплей поддерживает разрешение 3440 × 1440 пикселей, частоту обновления 165 Hz и имеет время отклика в 1 мс. Цена — $480.

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