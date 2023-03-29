Nokia намерена развернуть на Луне сотовую сеть 4G до конца 2023 года

Компания Nokia намерена до конца текущего года развернуть на Луне мобильную сеть 4G (LTE). Ожидается, что это будет способствовать исследованиям и поможет организовать человеческое присутствие на спутнике Земли – в 2025 году на Луну должны отправиться космонавты NASA. На Луне космонавты будут пользоваться 4G-интернетом для голосовой и видеосвязи, обмена телеметрией и управления роботами.

По словам главного инженера Nokia Луиса де Теминьо, оборудование отправят на спутник Земли в ближайшие месяцы с помощью ракеты компании SpaceX.

Основой сети станет базовая станция с антенной в лунном посадочном модуле Nova-C, разработанном американской компанией Intuitive Machines, а также луноход на солнечных элементах питания. LTE-соединение будет установлено между посадочным модулем и лунным ровером. Инфраструктура будет доставлена в кратер Шеклтон в Южном полушарии Луны. В Nokia заявили, что технология разрабатывалась с учетом эксплуатации в экстремальных условиях космоса.

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