Четвертый год подряд Nar лидирует в Индексе лояльности клиентов

По итогам 2022 года мобильный оператор Nar является ведущим мобильным оператором страны по Индексу лояльности клиентов (NPS — Net Promoter Score) на отечественном рынке телекоммуникаций. Четвертый год подряд Nar достигает наивысшего показателя на рынке связи в Индексе лояльности клиентов. Респонденты в основном удовлетворены качеством услуг, предоставляемых мобильным оператором по доступной цене.

Это отражается в статистике тарифов мобильного оператора; Количество абонентов подключенных к тарифам “Cavannar 6” и “Cavannar 9” составило 135% и 85% соответственно, а по пакетам “Full” общий прирост составил 13%. В целях повышения качества обслуживания клиентов в прошлом году были обновлены 20 центров и дилерских магазинов Nar, а также расширено покрытие сети за счет 164 новых базовых станций 4G. Количество пользователей 4G в сети Nar также увеличилось на 7,6%.