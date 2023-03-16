Google внедрит ИИ-функции в почту, чат и другие сервисы

Компания Google расширяет возможности облачных сервисов Workspace новыми интеллектуальными функциями. Тестировщикам уже стал доступен набор функций помощника в написании текстов в «Документах» и Gmail.

Генеративный ИИ позволит создавать черновики, отвечать, обобщать и расставлять приоритеты в Gmail, а также корректировать, составлять и переписывать текстовые документы в Google Docs. Достаточно просто ввести тему, чтобы получить готовый черновик, который затем можно продолжать совершенствовать и редактировать, получая больше предложений от ИИ по мере необходимости.

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В «Презентациях» станут доступны инструменты для генерации изображений, видеороликов и звуков. В Meets пользователь сможет выделять из заметок важную информацию, а в сервисе Chat — наладить обмен рабочими документами.

Ожидается, что к концу марта новые возможности пакета Workspace смогут опробовать пользователи США, а позднее нововведения и поддержка различных языков станут доступны и в других регионах.

Google уверен, что ИИ не заменит изобретательности, творческого настроя и инициативности реальных людей. Как показала практика использования чат-ботов в последние месяцы, ИИ может допускать ошибки, искажать данные и даже отказываться от общения. Поэтому основной принцип, которого придерживается компания — предоставить полный контроль над ситуацией пользователю, который может отклонить, принять, отредактировать или изменить предложение от ИИ.

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