Google открыл сторонним разработчикам доступ к API нейросети PaLM

Компания Google открыла для сторонних разработчиков доступ к одной из своих самых передовых моделей искусственного интеллекта PaLM. Им предложены API модели и ряд корпоративных ИИ-инструментов, которые упростят для компаний генерацию текста, изображений, кода, видео, аудио и другого контента по языковым запросам.

Google PaLM — это большая языковая модель, аналог серии GPT от OpenAI и LLaMA от Meta, способная выполнять различные задачи по созданию и редактированию текстов. Ее можно настроить для работы в диалоговом режиме чат-бота, а также выполнения таких задач как обобщение текстов и написание программного кода.

С целью упрощения разработки приложений с использованием API PaLM компания предложила инструмент MakerSuite для быстрого создания прототипов собственных систем. Детальную настройку кастомизированных моделей можно будет осуществлять прямо в браузере, а требующие высокой производительности задачи по внедрению и развертыванию выполняются в инфраструктуре Google Cloud.

Кроме того, Google расширила поддержку генеративного ИИ платформой Vertex AI, которая упрощает корпоративным клиентам развертывание моделей машинного обучения. На платформе открывается доступ к моделям, разработанным подразделениями Google Research и DeepMind. В будущем появится возможность подключения к сторонним системам и системам с открытым исходным кодом.

Помимо этого, компания объявила о запуске новой платформы Generative AI App Builder. Она позволит разработчикам быстро создавать чатботов, диалоговые интерфейсы, кастомные поисковые движки, цифровых помощников и не только. Через API разработчики получат доступ к базовым моделям от Google и смогут использовать готовые шаблоны для создания приложений за считаные минуты.

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