12 основных причин выбрать HPE Alletra 5000

В сентябре прошлого года компания Hewlett Packard Enterprise представила простые, надежные и экономичные гибридные хранилища Alletra 5000, ориентированные на обычную рабочую нагрузку. Новая серия HPE Alletra 5000 основана на платформе Nimble и модели гибридного массива. Это позволило увеличить соотношение цены и качества на 25% по сравнению с существующими гибридными Flash-массивами HPE Nimble Storage. В системах 4U каждый массив может вмещать до 21 жесткого диска и 6 твердотельных накопителей. Кроме того, полка расширения позволяет установить еще 21 жесткий диск и от 3 до 6 твердотельных накопителей с Flash-кэшем. К массиву хранения можно подключить до 6 полок расширения. В HPE Alletra 5000 есть все, что нравится заказчикам в HPE Nimble Storage, а также многие другие функции.

Массивы HPE Alletra 5000 поддерживают емкость дисков 2, 4, 6, 10 и 14 ТБ. Кроме того, в этой серии есть два контроллера и возможность подключения по Fibre Channel и iSCSI. Также Alletra 5000 поддерживает RAID Triple+ Parity, что позволяет массиву обрабатывать три ошибки записи одновременно без потери данных. Серия HPE Alletra 5000 оснащена решением HPE InfoSight AIOps, которое автономно прогнозирует и устраняет проблемы с хранилищем. По данным HPE, развертывание массивов относительно простое. Всего на рынке доступны три модели: HPE Alletra 5010 (от 42 до 210 ТБ), HPE Alletra 5030 (от 42 до 504 ТБ) и HPE Alletra 5050 (от 42 TБ до 1,2 ПБ).

Давайте разберемся в основных причинах, способствующих выбору HPE Alletra 5000 для вашей корпоративной IT-инфраструктуры:

1. Работайте быстрее с облачным интерфейсом: Используйте гибридное хранилище HPE Alletra 5000, чтобы упростить локальную систему хранения, обеспечив скорость и гибкость работы в облаке. Сделайте базовую инфраструктуру невидимой, переориентировав операции на приложения, а не на инфраструктуру. Вы можете развернуть хранилище за считанные минуты, прозрачно обновлять и управлять из любого места. В отличие от традиционного управления хранилищем, HPE Alletra 5000 позволяет администраторам определенных направлений бизнеса (LOB) и администраторам баз данных легко выделять ресурсы хранения и ускорять развертывание приложений, высвобождая ИТ-ресурсы для работы над стратегически важными инициативами.

2. Переведите свое хранилище на «автопилот» с сервисом, управляемым ИИ: Попрощайтесь с бесконечными авралами благодаря платформе HPE InfoSight, ведущей в отрасли системы на основе искусственного интеллекта AIOps для инфраструктуры, которая управляет автономными операциями и помогает гарантировать, что ваши приложения всегда работают и всегда работают быстро. Вы можете прогнозировать и предотвращать сбои до того, как они произойдут в стеке, выявлять проблемы между хранилищем и виртуальными машинами, а также выявлять недостаточно используемые виртуальные ресурсы. Благодаря рекомендациям, полученным от ИИ, вам не придется строить догадки при управлении инфраструктурой данных, и вы можете использовать автоматизацию прогностической поддержки и получать прямой доступ к экспертам, чтобы избежать занимающей много времени передачи проблемы на более высокий уровень.

3. Оптимизируйте цену и производительность для обычной рабочей нагрузки: Используйте производительность Flash-памяти и экономичность диска сверхэффективной архитектуры HPE Alletra 5000, которая изначально была разработана для обеспечения высокой, стабильной производительности и лучшей в отрасли эффективности обработки данных для вашей рабочей нагрузки. Ускорьте свои приложения, используя задержку менее миллисекунды и скорость работы до 25% быстрее, чем у предыдущих гибридных Flash-массивов HPE Nimble Storage. Сократите расходы на хранение и занимаемую площадь благодаря постоянному сокращению объема данных, которое позволяет сэкономить до пяти раз больше места без снижения производительности.

4. Положитесь на доступность «шесть девяток» — гарантировано: Забудьте о беспокойстве и нарушениях в работе из-за неожиданного простоя. HPE Alletra 5000 использует проверенную платформу на основе ИИ, чтобы гарантировать устойчивую доступность данных 99,9999% для каждого клиента и каждого массива. Это гарантия отсутствия затрат и простоя, а с помощью HPE InfoSight, прогнозирующего и предотвращающего проблемы, ваши массивы с каждым днем становятся умнее, лучше и надежнее.

5. Положитесь на исключительную целостность данных и бескомпромиссную надежность: Не соглашайтесь на компромиссы между надежностью хранения данных и производительностью. HPE Alletra 5000 поддерживает тройной RAID с контролем четности в стандартной комплектации без снижения производительности. RAID-массив с тройным контролем четности может справиться с одновременным отказом трех дисков без потери данных и обеспечивает дополнительную защиту за счет контроля четности внутри диска.

6. Масштабируете легко и без сбоев: Наращивайте емкость и производительность работающей системы независимо и без прерывания работы с помощью HPE Alletra 5000 с возможностью масштабирования до соответствия требованиям. Вы также можете масштабировать до четырех массивов с прозрачной переносимостью томов между массивами, обеспечивая линейное масштабирование производительности и емкости.

7. Упростите и уменьшите стоимость защиты данных: Выполняйте соглашения об уровне обслуживания (SLA) по восстановлению с помощью быстрого, простого и интегрированного резервного копирования и восстановления с учетом приложений — локально и в облаке. Нативная репликация всех Flash-массивов HPE Alletra 6000 на гибридные массивы HPE Alletra 5000. Воспользуйтесь услугой резервного копирования и восстановления HPE на основе концепции программного обеспечения как услуги, чтобы упростить защиту гибридных данных в облаке с мгновенным восстановлением, быстрым восстановлением в локальной среде и экономичным долгосрочным хранением в облаке.

8. Попробуйте работать с гиперконвергентной инфраструктурой без ограничений: Используйте всю простоту и удобство использования, которые вам нравятся в гиперконвергентной инфраструктуре (HCI), для всех своих приложений. Дезагрегированная гиперконвергентная инфраструктура HPE Alletra (dHCI) обеспечивает гиперконвергентную среду, которая включает критически важные для бизнеса скорость и отказоустойчивость, а также независимое масштабирование вычислительных ресурсов и хранилищ.

9. Используйте как услугу, по запросу: Перейдите от владения и обслуживания инфраструктуры данных к простому доступу к ней и ее использованию. Избегайте проблем с избыточным и недостаточным выделением ресурсов, бюджетных ограничений капитальных затрат и сложных циклов закупок, выбрав гибкую модель потребления как услуги с использованием платформы HPE GreenLake, обеспечивающей переход к облачным вычислениям. Просто получите доступ к необходимым ресурсам хранения с помощью уровней хранения, оптимизированных для рабочих нагрузок, которые предоставляются в течение нескольких дней. Масштабируйте по требованию по мере необходимости, полагайтесь на буферную емкость для непредвиденных рабочих нагрузок или потребностей в использовании и откажитесь от больших первоначальных затрат в пользу прозрачной ежемесячной подписки.

10. Осуществляйте простой, доступный и безопасный переход: Пользователи гибридных Flash-массивов HPE Nimble Storage могут избежать рисков и сложностей при переходе на HPE Alletra 5000 за счет быстрого обновления данных на месте без прерывания работы. С обновлением контроллера на месте вы продолжаете использовать существующие шасси, носители и сети HPE Nimble Storage и ускорять окупаемость инвестиций. А пользователи HPE Nimble Storage могут перейти на экономичный HPE Alletra 5010, получив удвоенную емкость по той же цене, что и сопоставимый гибридный массив HPE Nimble Storage.

11. Получите все как услугу: Ускорьте модернизацию с опорой на данные благодаря унифицированным возможностям, контролю и прозрачности платформы HPE GreenLake, которая позволяет использовать облако для всех ваших приложений и данных. HPE Alletra 5000 построено на базе HPE GreenLake, обеспечивая быстрый и простой доступ к более чем 70 облачным службам.

12. Ускорение получения бизнес-результатов: HPE Alletra 5000 позволяет вам превратиться из ИТ-оператора в поставщика услуг, что означает, что вы сосредоточитесь на ускорении получения результатов, а не на управлении инфраструктурой. Ускорьте окупаемость, сэкономив 98% рабочего времени за счет выделения ресурсов на основе намерений. Снижайте риск благодаря гарантированной доступности на уровне 99,9999% для обычных рабочих нагрузок6 и повышайте гибкость благодаря предсказанию и автоматическому устранению 86% проблем еще до того, как вы поймете, что возникла проблема.

Дополнительную информацию о новой серии HPE Alletra 5000 вы можете получить на сайте официального дистрибьютора HPE в Азербайджане — компании Techpro DC

https://techprodc.com