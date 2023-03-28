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29 марта, 2023
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В ленте Twitter «Для вас» будут появляться только верифицированные аккаунты

Twitter

Илон Маск (Elon Musk) поделился подробностями о предстоящих изменениях в политике социальной сети Twitter. Решения направлены на привлечение дополнительных пользователей к платной подписке Twitter Blue.

С 15 апреля участие в опросах в сервисе станет привилегией верифицированных пользователей. Кроме того, вкладка «Для вас» (For You) также будет рекомендовать посты только от аккаунтов с подпиской Blue. Маск отметил, что это единственный способ борьбы с продвинутыми ИИ-ботами, которые заполоняют площадку.

 

Напомним, подписка Twitter Blue была перезапущена в декабре 2022 года. Она стоит $8 или $11 в месяц, в зависимости от способа оплаты, предлагает галочку верификации, возможность редактирования твитов и загрузку видео в 1080p.

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