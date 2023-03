В ленте Twitter «Для вас» будут появляться только верифицированные аккаунты

Илон Маск (Elon Musk) поделился подробностями о предстоящих изменениях в политике социальной сети Twitter. Решения направлены на привлечение дополнительных пользователей к платной подписке Twitter Blue.

С 15 апреля участие в опросах в сервисе станет привилегией верифицированных пользователей. Кроме того, вкладка «Для вас» (For You) также будет рекомендовать посты только от аккаунтов с подпиской Blue. Маск отметил, что это единственный способ борьбы с продвинутыми ИИ-ботами, которые заполоняют площадку.

Starting April 15th, only verified accounts will be eligible to be in For You recommendations.

The is the only realistic way to address advanced AI bot swarms taking over. It is otherwise a hopeless losing battle.

Voting in polls will require verification for same reason.

— Elon Musk (@elonmusk) March 27, 2023