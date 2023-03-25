Мир прощается с сооснователем Intel Гордоном Муром

Сооснователь корпорации Intel Гордон Мур, американский миллиардер и инженер, пионер полупроводниковой электроники, чей «закон Мура» предсказывал неуклонный рост вычислительной мощности, скончался в 24 марта в возрасте 94 лет.

Гордон Мур начал работать над полупроводниками еще в 50-х годах прошлого века. Став одним из соучредителей компании в 1968 году, он был одним из тех инженеров, благодаря которым процессоры Intel были установлены более чем в 80% персональных компьютеров в мире.

В статье, написанной в 1965 году, Мур заметил, что благодаря совершенствованию технологий число транзисторов в кристалле микропроцессора удваивается примерно каждый год. Его предсказание о том, что эта тенденция сохранится, стало известно как «закон Мура». Позже Мур изменил временную составляющую закона — не за год, а все-таки за два года. Это помогло подтолкнуть Intel и других производителей микросхем к агрессивному нацеливанию ресурсов на исследования и разработки, чтобы убедиться, что эмпирическое правило работает, пишет агентство Reuters.

«Интегральные схемы приведут к таким чудесам, как домашние компьютеры, автоматическое управление автомобилями и персональное портативное коммуникационное оборудование», — писал Мур в своей статье за два десятилетия до революции персональных компьютеров — и более чем за 40 лет до того, как Apple выпустила iPhone.

После статьи Мура чипы стали более эффективными и начали стремительно дешеветь, что способствовало значительной части мирового технологического прогресса и позволило появиться не только персональным компьютерам, но и таким гигантам интернета, таким как Apple, Facebook и Google.

Мур работал в компании Intel на разных руководящих должностях с 1968 года, покинув пост председателя совета директоров в 2006 году.

В последние годы конкуренты Intel, такие как NVIDIA, утверждали, что «закон Мура» больше не действует, поскольку улучшения в производстве микросхем замедлились. Однако, несмотря на спад производства, из-за которого корпорация Intel в последние годы потеряла долю рынка, нынешний гендиректор компании Пэт Гелсингер все же заявляет, что, по его мнению, «закон Мура» по-прежнему действует.

Еще один сооснователь компании Intel Эндрю Гроув умер в марте 2016 года.