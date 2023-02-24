Valve опубликовала расписание распродаж в Steam на 2023 год

Компания Valve опубликовала официальное расписание на 2023 год для крупных распродаж и фестивалей на платформе цифровой дистрибуции игр Steam. Разработчики уже могут регистрировать и устанавливаться скидки для большинства из них. Valve оставляет за собой право вносить в расписание небольшие корректировки.

Фестиваль загадок: 20–27 февраля;

Фестиваль головоломок: 24 апреля – 1 мая;

Весенняя распродажа: 16–23 марта (крупная сезонная распродажа);

Фестиваль спорта: 15–22 мая;

«Играм быть»: 19–26 июня;

Летняя распродажа: 13–29 июля (крупная сезонная распродажа);

Фестиваль стелса: 24–31 июля;

Фестиваль визуальных новелл: 7–14 августа;

Фестиваль стратегий: 28 августа – 4 сентября;

Фестиваль шутемапов: 25 сентября – 2 октября;

«Играм быть»: 9–16 октября;

Возвращение фестиваля к Хеллоуину «Страхи в Steam»: 26 октября – 2 ноября (подробности — скоро);

Осенняя распродажа: 21–28 ноября (крупная сезонная распродажа);

Зимняя распродажа: 21 декабря 2023 года — 4 января 2024 года (крупная сезонная распродажа).

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