spot_img
24 февраля, 2023
spot_img
ДомойSoftwareИгрыValve опубликовала расписание распродаж в Steam на 2023 год

Valve опубликовала расписание распродаж в Steam на 2023 год

Steam Valve

Компания Valve опубликовала официальное расписание на 2023 год для крупных распродаж и фестивалей на платформе цифровой дистрибуции игр Steam. Разработчики уже могут регистрировать и устанавливаться скидки для большинства из них. Valve оставляет за собой право вносить в расписание небольшие корректировки.

  • Фестиваль загадок: 20–27 февраля;
  • Фестиваль головоломок: 24 апреля – 1 мая;
  • Весенняя распродажа: 16–23 марта (крупная сезонная распродажа);
  • Фестиваль спорта: 15–22 мая;
  • «Играм быть»: 19–26 июня;
  • Летняя распродажа: 13–29 июля (крупная сезонная распродажа);
  • Фестиваль стелса: 24–31 июля;
  • Фестиваль визуальных новелл: 7–14 августа;
  • Фестиваль стратегий: 28 августа – 4 сентября;
  • Фестиваль шутемапов: 25 сентября – 2 октября;
  • «Играм быть»: 9–16 октября;
  • Возвращение фестиваля к Хеллоуину «Страхи в Steam»: 26 октября – 2 ноября (подробности — скоро);
  • Осенняя распродажа: 21–28 ноября (крупная сезонная распродажа);
  • Зимняя распродажа: 21 декабря 2023 года — 4 января 2024 года (крупная сезонная распродажа).

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
Представлен бюджетный смартфон Nokia C02 со съемным аккумулятором
Следующая статья
6 минут кооперативного геймплея Suicide Squad: Kill the Justice League
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,157ФанатыМне нравится
1,013ЧитателиЧитать
3,118ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»