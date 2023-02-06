6 минут кооперативного геймплея Suicide Squad: Kill the Justice League

Компания Sony провела игровую презентацию State of Play, на которой Rocksteady Studios, британский разработчик компьютерных игр, представил геймплей Suicide Squad: Kill the Justice League в кооперативе до четырех игроков.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Разработчики отмечают, что лучше всего игра раскроется именно с полным отрядом игроков. При прохождении в одиночку остальными злодеями будет управлять искусственный интеллект.

В Suicide Squad: Kill the Justice League будут шесть видов оружия, которые отличаются друг от друга в зависимости от производителя. Игроки будут улучшать свое снаряжение и находить лут более высокого уровня, чтобы поднимать общий уровень свой экипировки.

Шутер выйдет 26 мая на ПК, Xbox Series X/S и PS5.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az