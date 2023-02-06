6 минут кооперативного геймплея Suicide Squad: Kill the Justice League

Компания Sony провела игровую презентацию State of Play, на которой Rocksteady Studios, британский разработчик компьютерных игр, представил геймплей Suicide Squad: Kill the Justice League в кооперативе до четырех игроков.
Разработчики отмечают, что лучше всего игра раскроется именно с полным отрядом игроков. При прохождении в одиночку остальными злодеями будет управлять искусственный интеллект.
В Suicide Squad: Kill the Justice League будут шесть видов оружия, которые отличаются друг от друга в зависимости от производителя. Игроки будут улучшать свое снаряжение и находить лут более высокого уровня, чтобы поднимать общий уровень свой экипировки.
Шутер выйдет 26 мая на ПК, Xbox Series X/S и PS5.
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