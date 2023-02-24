Представлен бюджетный смартфон Nokia C02 со съемным аккумулятором

Компания HMD Global представила бюджетную модель Nokia C02. Аппарат получил 5,45-дюймовый дисплей с разрешением 1440 х 720 пикселей и соотношением сторон 18:9.

В основе смартфона лежит неназванный четырехъядерный процессор с тактовой частотой 1,4 GHz, объем оперативной памяти составляет 2 Gb, емкость накопителя – 32 Gb (можно расширить с помощью карт microSD).

Nokia C02 получил основную камеру с разрешением 5 Мп, фронтальную на 2 Мп и съемный аккумулятор на 3000 мА·ч. Зарядка производится через порт micro-USB (мощность не более 5 Вт). Набор интерфейсов включает модули Wi-Fi и Bluetooth 4.2, а также 3,5-мм аудиоразъем. Есть защита от пыли и влаги по стандарту IP52. В качестве операционной системы выступает Android 12 Go Edition (обещаны два года обновлений безопасности).

Устройство будет предложено в двух вариантах расцветки корпуса: Dark Cyan (темно-голубой) и Charcoal (темно-серый). Цена смартфона пока не названа, но предположительно Nokia C02 будет стоить менее $100.

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