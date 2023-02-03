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3 февраля, 2023
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В Epic Games Store можно бесплатно забрать Dishonored: Death of the Outsider и City of Gangsters

Epic Games Store

Epic Games Store бесплатно отдает стратегию City of Gangsters и стелс-экшен Dishonored: Death of the Outsider. Обе игры можно забрать до 9 февраля 20:00 по бакинскому времени.

City of Gangsters — это экономический симулятор с элементами пошаговой стратегии, в котором игрокам предстоит управлять небольшой гангстерской группировкой, со временем превратив ее в империю.

Dishonored: Death of the Outsider — самостоятельное дополнение к Dishonored 2, которое рассказывает о том, как ассассины Дауд и Билли Лерк отправляются в опасное приключение, чтобы убить сверхъестественную сущность по прозвищу Чужой.

На следующей неделе в Epic Games Store станет бесплатным симулятор управления столовой Recipe for Disaster.

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