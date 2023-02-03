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3 февраля, 2023
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Samsung, Google и Qualcomm создадут платформу смешанной реальности

Samsung Google Qualcomm

Компания Samsung сообщила, что намерена сотрудничать с Google и Qualcomm для создания платформы смешанной реальности.

Имеются ли в разработке какие-то конкретные продукты и когда они будут доступны — пока неизвестно. По словам главы мобильного подразделения Samsung Тэ Мун Ро (TM Roh), заявление пока носит декларативный характер.

Сотрудничество трех компаний позволит создавать передовые продукты. В частности, подобные технологии поддерживают уже существующие гарнитуры Meta Quest 2 и Quest Pro. Ожидается, что такой же функциональностью будет обладать и готовящаяся к выпуску гарнитура компании Apple.

В Samsung отмечают, что рост интереса к технологиям гарнитур различных типов, побудил руководство всерьез рассматривать новые планы и проводить исследования в этой области. Сообщается, что теперь компания достигла «определенного порога».

Samsung, Google и Qualcomm уже сотрудничают в разработке смартфонов. При создании XR-гарнитуры Google и Qualcomm будут выполнять аналогичные функции — одна выпускать ПО, вторая — процессоры, а Samsung будет по мере необходимости вносить рекомендации в зависимости от ее потребностей.

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