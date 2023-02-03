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3 февраля, 2023
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ChatGPT установил рекорд по самой быстрорастущей пользовательской базе

ChatGPT

ChatGPT, чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI, в январе достиг 100 млн. активных пользователей в месяц. Для этого сервису потребовалось всего два месяца, что делает его самым быстрорастущим приложением в истории. Для сравнения, TikTok, чтобы набрать ежемесячную аудиторию в 100 млн. активных пользователей, потребовалось около девяти месяцев, а Instagram — 2,5 года.

«За 20 лет развития интернет-пространства мы не можем вспомнить более быстрый рост потребительского интернет-приложения», — отмечают аналитики UBS.

В среднем у ChatGPT в январе было около 13 млн. уникальных пользователей ежедневно, что более чем вдвое превышает показатели декабря.

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