ChatGPT установил рекорд по самой быстрорастущей пользовательской базе

ChatGPT, чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI, в январе достиг 100 млн. активных пользователей в месяц. Для этого сервису потребовалось всего два месяца, что делает его самым быстрорастущим приложением в истории. Для сравнения, TikTok, чтобы набрать ежемесячную аудиторию в 100 млн. активных пользователей, потребовалось около девяти месяцев, а Instagram — 2,5 года.

«За 20 лет развития интернет-пространства мы не можем вспомнить более быстрый рост потребительского интернет-приложения», — отмечают аналитики UBS.

В среднем у ChatGPT в январе было около 13 млн. уникальных пользователей ежедневно, что более чем вдвое превышает показатели декабря.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az