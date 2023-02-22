Sony представила легкие Bluetooth-наушники с автономностью до 50 часов

Компания Sony представила две новые модели беспроводных наушников — WH-CH720N и WH-CH520. Обе новинки могут похвастаться небольшим весом и внушительной автономностью.

Модель WH-CH720N получила систему активного шумоподавления (ANC), работу которой обеспечивает интегрированный процессор Sony V1. Точно такой же установлен во флагманских наушниках Sony WH-1000XM5 за $400.

Установлены динамические драйверы диаметром 30 мм, способные воспроизводить звук в диапазоне от 7 до 20 000 Hz (до 105 дБ, импеданс 31 Ом). Наушники можно подключить к смартфону через Bluetooth 5.2 или с помощью комплектного кабеля длиной 1,2 м. Есть поддержка кодеков SBC и AAC, а также технологии DSEE для улучшения качества сжатых аудиофайлов. Заявлены функция одновременного сопряжения с двумя устройствами, голосовое управление и настройка эквалайзера через мобильное приложение. Автономность достигает 50 ч. в режиме прослушивания музыки, с ANC наушники могут проработать до 35 ч. WH-CH720N — самые легкие накладные наушники Sony с активным шумоподавлением, они весят всего 192 гр.

Более доступная модель WH-CH520 активного шумоподавления не имеет, наушники также оснащены 30 мм драйверами, а их частотный диапазон составляет от 20 до 20 000 Hz. Также есть поддержка кодеков SBC, AAC, технологии DSEE и функции одновременного сопряжения с двумя устройствами. Наушники предлагают 50 ч. автономной работы и весят всего 147 гр.

Обе новинки доступны в черном, белом и синем цветах корпуса. Цена модели Sony WH-CH720N составляет $149,99, Sony WH-CH520 — $59,99. Продажи начнутся в конце весны этого года.

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