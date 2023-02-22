На Amazon появились книги, написанные с помощью ChatGPT

По состоянию на середину февраля в интернет-магазине Amazon Kindle было свыше 200 электронных книг, в которых ChatGPT указывался как автор или соавтор, включая такие, как «Как писать и создавать контент с помощью ChatGPT», «Сила домашней работы» и сборник стихов «Отголоски жизни», пишет информационное агентство Reuters. Кроме того, появился новый поджанр, работы в котором полностью генерируются ИИ-алгоритмом.

Сотрудники Reuters проанализировали ассортимент площадки Amazon Kindle. Приводится история Бретта Шиклера, продавца из Рочестера (США). До недавнего времени он не представлял того, что может стать автором, чья книга будет опубликована. Но с появлением ChatGPT он решил попробовать себя в роли писателя. Ему потребовалось всего несколько часов, чтобы написать 30-страничную книгу с помощью чат-бота, который способен генерировать текстовые блоки в ответ на конкретные запросы. После этого он выставил книгу под названием «Мудрая маленькая белка: история о сбережениях и инвестициях» на продажу на площадке Amazon за $2,99 за электронную версию и $9,99 за печатную версию. Книга не пользовалась большим спросом, но помогла Шиклеру заработать около $100.

Эта история может побудить и других непрофессиональных авторов к созданию книг с помощью ИИ-алгоритмов. Начинающие авторы в стремлении быстро заработать все чаще обращаются к программному обеспечению для создания электронных книг и дальнейшей их монетизации путем публикации через Kindle Direct Publishing. На YouTube, TikTok и Reddit даже появились множество уроков, авторы которых показывают, как можно создать готовую книгу всего за несколько часов.

Многие авторы не раскрывают информацию об использовании чат-бота при написании своих произведений, что не позволяют дать реальную оценку того, как много электронных книг уже написано с помощью нейросети. При публикации на площадке Amazon Kindle указывать эту информацию не требуется. Планирует ли Amazon изменить правила в отношении публикуемых на платформе компании книг, пока неизвестно.

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