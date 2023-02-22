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22 февраля, 2023
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Xiaomi выпустила компактный и доступный лазерный принтер K100

Xiaomi Laser Printer K100

Компания Xiaomi выпустила компактный лазерный принтер K100 с возможностью беспроводной печати и функцией сканирования документов с помощью камеры смартфона. Устройство является упрощенной версией модели K200.

Xiaomi Laser Printer K100

Xiaomi Laser Printer K100 подходит как для офиса, так и для домашнего использования, его габариты составляют 331 × 178 мм. Принтер поддерживает печать по USB и через локальную беспроводную сеть. Сопряжение со смартфоном происходит по NFC.

Заявленная скорость печати составляет до 20 страниц в минуту, одного картриджа хватает примерно на 1500 страниц.

Принтер уже поступил в продажу в Китае по цене $123. Цена картриджа — $36.

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