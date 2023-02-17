Riot Games анонсировала три игры по вселенной League of Legends

Компания Riot Games опубликовала тизер игр от сторонних разработчиков по вселенной League of Legends на 2023 год. Должны выйти сразу три игры по мотивам популярной игры.
- Song of Nunu – классическая одиночная игра о приключениях Нуну. Разрабатывает игру Tequila Works, релиз запланирован на осень 2023 года.
- Convergence — экшен-платформер с двумерной перспективой, в котором пользователи будут управлять Экко и путешествовать по Зауну. Главная механика проекта — возможность перематывать время. Игру разрабатывает Double Stallion Games, а релиз запланирован на лето 2023 года.
- The Mageseeker – расскажет историю о Сайласе в пиксельной 2D RPG игре. Игру разрабатывает Digital Sun, создатели инди-хита Moonlighter. Дата релиза запланирована на весну 2023 года.
Все три проекта выйдут на ПК и консолях.
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