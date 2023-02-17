Опубликован первый трейлер фильма «Тетрис»

На YouTube-канале Apple TV опубликован первый трейлер нового фильма «Тетрис», в главных ролях которого снялись британский актер Тэрон Эджертон (дилогия Kingsman) и Никита Ефремов. Режиссером картины выступил Джон С. Бейрд.

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Тэрон Эджертон сыграл в новой ленте Хенка Роджерса американского продавца видеоигр. Он известен созданием первой в Японии крупной пошаговой ролевой видеоигры «Черный оникс» и получением прав на распространение «Тетриса» на игровых консолях. Кроме того, он также основал The Tetris Company, которая лицензировала торговую марку Tetris. Никита Ефремов сыграл создателя «Тетриса», Алексея Пажитнова. Американский предприниматель увидел потенциал в игре и решил познакомить с ней весь мир.

«История, которую не знает никто, про игру, которую знают все», — прокомментировал грядущий релиз Ефремов.

Премьера картины намечена на 31 марта. Сперва фильм будет показан на кинофестивале SXSW, а потом появится на стриминговом сервисе Apple TV+.

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