Microsoft официально поддерживает установку Windows 11 на Mac с Apple M1 и M2

Компания Microsoft объявила, что официально разрешает использование Windows 11 на компьютерах Mac с платформами Apple M1 и M2. Владельцы Mac могут запускать Windows 11 через виртуальную машину Parallels Desktop 18. Это ПО позволяет запускать Arm-версии Windows 11 Pro и Enterprise в виртуальной среде.

Ранее Microsoft лицензировал выпуски Windows for ARM только напрямую производителям устройств. Это затрудняло использование операционной системы на последних компьютерах Apple.

Второй вариант — использование облачных технологий. В частности, сам Microsoft предлагает облачный ПК с облачным сервисом Windows 365 по цене от $31 в месяц.

При этом оба варианта имеют ограничения, например, не поддерживаются приложения с использованием технологий DirectX 12 или OpenGL3.3. Кроме того, система не сможет запустить некоторые сторонние антивирусы и инструменты с глубокой интеграцией в Windows. Также не поддерживается вложенная виртуализация для функций Windows Subsystem for Android и Windows Subsystem for Linux.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az