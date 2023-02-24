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25 февраля, 2023
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Представлен смартфон Motorola Defy 2 с поддержкой спутниковой связи

Motorola Defy 2

Британская компания Bullitt Group и Motorola представили защищенный смартфон, который вышел под двумя марками: в Европе он продается под названием Cat S75, а в Северной Америке — как Motorola Defy 2.

Особенностью устройства стала поддержка двусторонней спутниковой связи. Сообщение со смартфона отправляется напрямую на спутники на геостационарной орбите (около 36 тыс. км над экватором), после чего уходит в наземную сетевую инфраструктуру, прежде чем достигнет устройства адресата. К получателю сообщение приходит в формате стандартного SMS, а для ответа требуется разработанное производителем приложение Bullitt Messenger. Отправка сообщения занимает 10 сек. Спутниковая связь включается только при отсутствии сигналов Wi-Fi или мобильной сети. Используется протокол NTN.

Motorola Defy 2

Кроме того, новинка получила очень прочную конструкцию. Motorola Defy 2 защищен от пыли, песка, грязи и воды (IP68 и IP69K) и прошел испытания по военному стандарту Mil-Spec 810H на экстремально высокие и низкие температуры, влажную среду, соляной туман, вибрацию и удары. Смартфон даже можно мыть водой с мылом, а также чистить спиртовыми салфетками.

Motorola Defy 2 оснащен 6,6-дюймовым дисплеем Full HD+ с частотой обновления 120 Hz. Установлены восьмиядерный процессор Dimensity 930, 6 Gb оперативной и 128 Gb флеш-памяти, которую можно расширить с помощью карт microSD. Есть поддержка 5G, основная тройная камера (50, 8 и 2 Мп), фронтальная на 8 Мп, а также аккумулятор емкостью 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт и беспроводной зарядки Qi. На смартфон установлена операционная система Android 12, обещаны два крупных обновления Android и 5 лет обновлений безопасности.

Цена Motorola Defy 2 в Северной Америке составляет $599, в Европе — €599. Смартфон поступит в продажу со второго квартала 2023 года.

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