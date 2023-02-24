Motorola Defy Satellite Link позволит обмениваться сообщениями через спутник на любом смартфоне

Кроме смартфона Motorola Defy 2, компании Bullitt Group и Motorola сегодня представили устройство под названием Motorola Defy Satellite Link, которое позволяет подключать к спутниковой сети iPhone или Android-смартфон.

Motorola Defy Satellite Link может подключаться к смартфону через Bluetooth и обеспечивает двустороннюю отправку текстовых сообщений с помощью приложения Bullitt Satellite Messenger. Кроме того, можно делиться местоположением и связываться в случае необходимости со службами экстренной помощи.

На корпусе имеется аппаратная кнопка SOS, ее можно использовать и без подключенного смартфона поблизости. Устройство оснащено чипом MediaTek Bullitt, аккумулятором емкостью 600 мА·ч, поддерживает GPS, Galileo, Beidou и ГЛОНАСС, Bluetooth 5.1, есть защита от воды (IP68) и соответствие военному стандарту Mil-Spec 810H. Вес составляет 70 гр.

На момент запуска сервис будет работать в Европе и Северной Америке, а к середине 2023 года к ним присоединятся Австралия, Новая Зеландия, Африка и Латинская Америка. Motorola Defy Satellite Link поступит в продажу в апреле 2023 года по цене $99.

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