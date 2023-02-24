YouTube позволит большему количеству авторов дублировать свои видео на нескольких языках

Компания Google объявила о расширении тестирования функции альтернативных звуковых дорожек на популярном видеохостинге YouTube. Данная функция будет полезна для создателей контента, имеющих возможность загружать аудиодорожки к видео на разных языках для своих видеоматериалов. Теперь воспользоваться функцией сможет больше авторов контента. По заявлению Google, количество тестировщиков было увеличено до нескольких тысяч. Пока нововведение представлено только для длинных видео, но позже распространится и на короткий формат, а со временем станет общедоступным.

Желающие оценить новую функцию YouTube, могут зайти на канал MrBeast — ролик о выживании в течение 50 часов в Антарктиде. Нажав на значок шестеренки, можно увидеть возможность выбора одной из 12 звуковых дорожек: русской, английской, португальской, французской, турецкой, испанской, корейской, арабской, индонезийской, вьетнамской, тайской, хинди. Разумеется, только одна из звуковых дорожек оригинальная, а остальные — дублированные.

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По состоянию на январь 2023, на платформу загружено около 3500 роликов, дублированных на 40 языков мира и их число продолжает расти.

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