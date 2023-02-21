Philips представил сверхширокоформатные мониторы с высоким разрешением

Компания Philips представила два 45-дюймовых сверхширокоформатных профессиональных монитора. Обе модели получили изогнутые дисплеи, KVM-переключатели и возможность подключения через USB Type-C.

В основе 45B1U6900C и 45B1U6900CH используются 8-битные VA-матрицы с откликом 4 мс (GtG), соотношением сторон 32:9, разрешением 5120 × 1440 пикселей, частотой обновления 75 Hz и максимальной яркостью 450 кд/м2. Радиус кривизны составляет 1500R. Заявляется сертификация VESA DisplayHDR 400, 107% охват цветового пространства NTSC и 123% sRGB. На боковой части корпуса обеих моделей расположен крючок для хранения наушников.

Предусмотрено два порта HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4, USB Type-C (100 Вт), гигабитный LAN-порт, четыре разъема USB 3.2 Type-A, 3,5-мм аудиовыход и по паре динамиков мощностью по 5 Вт каждый.

Отдельно модель 45B1U6900CH поставляется с веб-камерой Windows Hello на 5 Мп с поддержкой функции авторизации Windows Hello, а также микрофоном с шумоподавлением. Модель 45B1U6900C имеет дополнительный порт USB Type-B. В комплект поставки новинок входят эргономичные подставки, позволяющие менять высоту дисплея над столом и его наклон.

Цены и дата поступления мониторов Philips в продажу пока не объявлены.

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