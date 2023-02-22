Хайп-цикл Gartner по технологиям искусственного интеллекта за 2022 год

Инновации в области искусственного интеллекта продолжают приносить большую пользу бизнесу, и в ближайшие годы темпы внедрения ускорятся. Gartner Hype Cycle 2022 для искусственного интеллекта определяет обязательные инновации в технологиях и методах ИИ, которые выходят за рамки повседневного ИИ, уже используемого для добавления интеллекта к ранее статичным бизнес-приложениям, устройствам и инструментам повышения производительности. Отметим, что в слове «хайп» здесь нет отрицательного смысла. Оно означает лишь насколько часто упоминается та или иная технология.

Ожидается, что широкий спектр инноваций в области искусственного интеллекта повлияет на людей и процессы внутри и вне корпоративного контекста, что сделает их важными для понимания многими заинтересованными сторонами, от руководителей предприятий до инженерных групп предприятий, которым поручено развертывание и ввод в эксплуатацию систем искусственного интеллекта.

Инновации искусственного интеллекта в Hype Cycle отражают взаимодополняющие, а иногда и противоречащие друг другу приоритеты в четырех основных категориях:

ИИ, ориентированный на данные

Модельно-ориентированный ИИ

Ориентированный на приложения ИИ

Ориентированный на человека ИИ

Большинство технологий находятся на склоне появления инноваций (Innovation Trigger) и пика завышенных ожиданий (Peak of Inflated Expectation), что вовсе не гарантирует их дальнейший успех. Большая часть из них, особенно в Innovation Trigger, кроме того, пока не вышли за рамки обсуждений. Но следует отметить, что на кривую пика завышенных ожиданий как раз вышел генеративный искусственный интеллект, набравший популярность в связи с запуском в массы ChatGPT.

На этапе реальной оценки возможностей (Through of Disillusionment) находятся те технологии, которые уже как-то себя показали: языковые нейросети, цифровая этика, глубокое обучение, облачные сервисы ИИ и автономный транспорт. Прямо скажем, некоторые из них, особенно автономный транспорт, пока имеют слабые шансы к практической реализации, и по мнению Gartner реально появятся в течение 10 лет.

На восходящем склоне прояснения возможностей (Slope of Enlighment) находится сразу три технологии: интеллектуальные приложения, компьютерное зрение, а также разметка данных и услуги составления аннотаций. И если они уже как-то работают, то на плато продуктивности (Plateau of Productivity) в Hype Cycle за 2022 год не оказалось ни одной технологии.