В Steam проходит распродажа «Фестиваль загадок»

В сервисе цифровой дистрибуции Steam проходит распродажа под названием «Фестиваль загадок», которая продлится до 21:00 по бакинскому времени 27 февраля. В основном скидки распространяются на детективы и мистические триллеры.

Некоторые предложения:

Hello Neighbor 2 — скидка 20%;

AI: The Somnium Files — скидка 80%;

Syberia: The World Before — скидка 60%;

Heavy Rain — скидка 50%;

Blacksad: Under the Skin — скидка 85%;

The Case of the Golden Idol — скидка 20%;

The Past Within – скидка 33%;

Return of the Obra Dinn — скидка 50%;

What Remains of Edith Finch — скидка 75%;

Norco — скидка 45%;

Immortality — скидка 25%;

Impostor Factory — скидка 42%.

Все предложения опубликованы в специальном разделе Steam, в котором также доступен список персональных рекомендаций, среди тайтлов участвующих в акции.

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