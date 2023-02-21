В Steam проходит распродажа «Фестиваль загадок»

В сервисе цифровой дистрибуции Steam проходит распродажа под названием «Фестиваль загадок», которая продлится до 21:00 по бакинскому времени 27 февраля. В основном скидки распространяются на детективы и мистические триллеры.
Некоторые предложения:
- Hello Neighbor 2 — скидка 20%;
- AI: The Somnium Files — скидка 80%;
- Syberia: The World Before — скидка 60%;
- Heavy Rain — скидка 50%;
- Blacksad: Under the Skin — скидка 85%;
- The Case of the Golden Idol — скидка 20%;
- The Past Within – скидка 33%;
- Return of the Obra Dinn — скидка 50%;
- What Remains of Edith Finch — скидка 75%;
- Norco — скидка 45%;
- Immortality — скидка 25%;
- Impostor Factory — скидка 42%.
Все предложения опубликованы в специальном разделе Steam, в котором также доступен список персональных рекомендаций, среди тайтлов участвующих в акции.
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