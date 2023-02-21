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22 февраля, 2023
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В Steam проходит распродажа «Фестиваль загадок»

Steam

В сервисе цифровой дистрибуции Steam проходит распродажа под названием «Фестиваль загадок», которая продлится до 21:00 по бакинскому времени 27 февраля. В основном скидки распространяются на детективы и мистические триллеры.

Некоторые предложения:

  • Hello Neighbor 2 — скидка 20%;
  • AI: The Somnium Files — скидка 80%;
  • Syberia: The World Before — скидка 60%;
  • Heavy Rain — скидка 50%;
  • Blacksad: Under the Skin — скидка 85%;
  • The Case of the Golden Idol — скидка 20%;
  • The Past Within – скидка 33%;
  • Return of the Obra Dinn — скидка 50%;
  • What Remains of Edith Finch — скидка 75%;
  • Norco — скидка 45%;
  • Immortality — скидка 25%;
  • Impostor Factory — скидка 42%.

Все предложения опубликованы в специальном разделе Steam, в котором также доступен список персональных рекомендаций, среди тайтлов участвующих в акции.

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