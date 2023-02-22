Philips представил игровые OLED-мониторы Evnia 8000 с подсветкой Ambiglow

Компания Philips представила два игровых монитора серии Evnia 8000 — 42-дюймовую модель Evnia 42M2N8900 и 34-дюймовую Evnia 34M2C8600. Обе новинки оснащены фирменной интерактивной подсветкой Ambiglow на тыльной стороне. У старшей модели она трехсторонняя, у младшей — четырехсторонняя.

Старшая модель Evnia 42M2N8900 оснащена плоской 10-битной OLED-матрицей с разрешением 3840 × 2160 пикселей, скоростью отклика 0,1 мс (GtG) и частотой обновления 138 Hz. Заявляется 98,5% охват цветового пространства DCI-P3, 110,3% NTSC, 131,3% sRGB и 93,6% Adobe RGB. Пиковая яркость достигает 450 кд/м2.

Монитор получил два порта HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4, один USB Type-C с альтернативной функцией зарядки мощностью 90 Вт, один USB Type-B и четыре USB Type-A (два имеют функцию быстрой зарядки B.C 1.2). Есть два встроенных динамика мощностью по 10 Вт каждый с поддержкой технологии звука DTS, KVM-переключатель и эргономичная подставка, позволяющая изменять высоту дисплея над столом, а также угол его наклона и поворота.

Цена Philips Evnia 42M2N8900 составляет €1849. Монитор уже поступил в продажу в Европе.

Младшая модель Evnia 34M2C8600 оснащена 34-дюймовой изогнутой 10-битной QD-OLED панелью c разрешением 3440 × 1440 пикселей, откликом в 0,1 мс (GtG) и частотой обновления 175 Hz. Радиус кривизны дисплея составляет 1800R. Заявляется 99,3% охват цветового пространства DCI-P3, 121,3% NTSC, 148,8% sRGB и 97,8% Adobe RGB. Пиковая яркость — 450 кд/м2 (в режиме HDR). Дисплей имеет сертификацию DisplayHDR True Black 400.

В оснащение монитора входят два порта HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4, один USB Type-C с альтернативной функцией зарядки мощностью 90 Вт, один USB Type-B, четыре USB Type-A (один имеет функцию быстрой зарядки B.C 1.2) и KVM-переключатель. Есть два динамика мощностью по 5 Вт каждый с поддержкой технологии DTS, а также эргономичная подставка с функцией регулировки высоты, наклона и поворота дисплея.

Цена Philips Evnia 34M2C8600 составляет €1419. В продаже в Европе монитор появиться до конца февраля.

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