Motorola начинает продажи motorola razr в Азербайджане

Motorola объявляет о начале официальных продаж последнего поколения обновленной версии легендарной «раскладушки»1 motorola razr в Азербайджане. Устройство в цвете Satin Black уже доступно в ограниченном объеме на сайтах и в магазинах Baku Electronics, Maxi, World Telecom, Kontakt, Irshad, Soliton.

Motorola сохранила традиции и форму оригинального складного razr, ставшего знаковым устройством своего времени, добавив в него последние технологии. Обновленное поколение линейки смартфонов motorola razr является воплощением не только инновационных решений, но и самостоятельным модным аксессуаром, который подчеркнет элегантный стиль и статус своего обладателя. Это идеальный премиальный гаджет для тех, кто предпочитает проверенное качество и оригинальное, лимитированное исполнение.

«Мы рады представить публике обновленную модель motorola razr. Мы видим, что людям важно подчеркивать свой статус с помощью уникальных вещей в роскошном оформлении. Новое поколение motorola razr имеет минималистичный дизайн, компактный и удобный форм-фактор и стильную матовую отделку корпуса. Новый смартфон станет модным украшением для тех, кто любит быть в центре внимания и не боится сочетать современные технологии с незыблемой классикой», — отметил Александр Романюк, глава Motorola в Азербайджане и странах Центральной Азии.

За внешним лаконичным дизайном motorola razr’22 скрываются повышенная точность и многофункциональность. motorola razr — первый в индустрии складной смартфон, который имеет защищенный патентом шарнир с нулевым зазором. Благодаря ему даже в сложенном состоянии уникальный гибкий дисплей остается ровным, с плотно прилегающими друг к другу сторонами, что защищает экран от грязи и пыли и не создает складку в месте сгиба экрана.

В мире, где нужно быть всегда на связи и моментально реагировать, экран быстрого просмотра Quick View размером 2,7 дюйма — действительно находка razr. Мы провели несколько качественных интервью, чтобы понять, как пользователи взаимодействуют с экраном. Мы постоянно слышали, что дисплей Quick View является для них основным плюсом, позволяя оставаться в курсе событий, не уходя с головой в телефон. Вы можете, не открывая основной экран телефона, использовать внешний экран для ответа на сообщения, навигации, управления музыкой или сделать селфи на основную камеру 50МП с OIS.

Модернизированный шарнир позволяет удерживать устройство раскрытым под разными углами. Благодаря режиму Flex View смартфон можно поставить на любую поверхность и продолжать работу или играть на нем без необходимости держать его в руке. Смотреть видео; переписываться с друзьями в чатах во время занятий домашними делами; делать групповые селфи, используя смартфон в качестве штатива; или совершать видеозвонки – все это и многое другое можно делать с новым razr без помощи рук. Для работы с несколькими приложениями одновременно на большом дисплее открытого razr удобно использовать функцию разделения экрана. Полураскрытый смартфон, также, можно использовать в качестве настольных часов или будильника у кровати.

Благодаря большому внешнему Quick View дисплею вы можете использовать обе основные камеры смартфона в качестве селфи камер, используя внешний дисплей, как видоискатель! Если же вам нужен большой экран, при сьемке – раскройте смартфон и используйте 32 МП селфи камеру с самым большим разрешением среди смартфонов-«раскладушек».

Motorola оснастила razr передовой мобильной платформой Snapdragon®. Snapdragon 8+ Gen 1 — это один из самых быстрых и мощный процессоров Qualcomm, обеспечивающий плавную работу смартфона, лучшие на сегодня показатели ключевых функций складного устройства и продолжительное время автономной работы.

Улучшенная автономность razr позволяет аккумулятору (который 1,25 раз больше по сравнению с предыдущей моделью) работать дольше, а быстрая 30 Вт TurboPower™ зарядка обеспечивает полную заправку батареи устройства в два раза быстрее, чем на смартфонах более ранних поколений.