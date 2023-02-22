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22 февраля, 2023
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В Баку с визитом побывал Региональный директор по продажам компании EnGenius

EnGenius

С 14 по 17 февраля в Азербайджане с визитом находился Региональный директор по продажам компании EnGenius Алишан Заиди (Alishan Zaidi). В течение этого времени господин Заиди провел ряд тренингов для сотрудников официального дистрибьютора EnGenius в Азербайджане, Грузии, Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане и Кыргызстане — компании Techpro DC. В частности, тренинги, в рамках которых было организовано углубленное ознакомление с продуктовыми линейками EnGenius, были проведены для менеджеров по продажам. Также Алишан Заиди рассказал о программах сертификации, предлагаемых EnGenius.

Программа продолжилась встречами с партнерами Techpro DC. Знакомство с продукцией, предлагаемой на азербайджанском рынке, было организовано для специалистов таких компаний-интеграторов и провайдеров, как Ultra Technologies, Bestcomp Group, Qafqaznet, Birlink, Seeton, IREX Solutions, EngiTech, Memo Tech, Technovera IT Solutions и других. В ходе встреч было подчеркнуто, что переход организаций на беспроводную сеть EnGenius, позволяет повысить производительность и эффективность сотрудников и получить конкурентное преимущество, а также предоставить пользователям сети новый уровень свободы и гибкости.

В последний день визита представителя EnGenius в Азербайджан в офисе Techpro DC была сделана групповая фотография с сотрудниками дистрибьютора.

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