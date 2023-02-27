Объявлена цена складного смартфона Honor Magic Vs для глобального рынка

На MWC 2023 компания Honor анонсировала старт продаж для глобального рынка складного смартфона Magic Vs. Устройство оснащено внешним 6,45-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2560 х 1080 пикселей, частотой обновления 120 Hz, максимальной яркостью 1200 нит, поддержкой HDR10+ и 100% охватом цветового пространства DCI-P3. Внутренний OLED-дисплей имеет диагональ 7,9 дюймов, разрешение 2272 х 1984 пикселей и частоту обновления 90 Hz. Максимальная яркость — 800 нит. Есть поддержка HDR10+ и 100% покрытие цветового пространства DCI-P3. Складной дисплей поддерживает ввод со стилуса, но специального слота под него в корпусе не предусмотрено.

Honor Magic Vs построен на базе процессора Snapdragon 8+ Gen1. Основная камера тройная: главный модуль 54 Мп (Sony IMX800, f/1.9), 50 Мп (широкоугольная, f/2.0, угол обзора 120°, автофокус) и 8 Мп (телеобъектив, f/2.4, оптический зум 3х, цифровой зум 30х). Фронтальная камера разрешением 16 Мп (f/2.45).

В оснащение также входят аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт, поддержка LTE, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB Type-C. Сканер отпечатков пальцев располагается в боковой кнопке питания. Аппарат работает под управлением Android 13 с новым пользовательским интерфейсом MagicOS 7.1. Габариты в закрытом состоянии составляют 160,3 × 72,6 × 12,9 мм, в открытом — 160,3 × 141,5 × 6,1 мм. Вес – 261/267 гр (кожа/стекло).

В Европе складной смартфон Honor Magic Vs будет предложен в двух цветах (черном и зеленом) и только в одном варианте конфигурации памяти — 12/512 Gb. Цена составит €1599.

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