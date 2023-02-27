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28 февраля, 2023
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Объявлена цена складного смартфона Honor Magic Vs для глобального рынка

Honor Magic Vs

На MWC 2023 компания Honor анонсировала старт продаж для глобального рынка складного смартфона Magic Vs. Устройство оснащено внешним 6,45-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2560 х 1080 пикселей, частотой обновления 120 Hz, максимальной яркостью 1200 нит, поддержкой HDR10+ и 100% охватом цветового пространства DCI-P3. Внутренний OLED-дисплей имеет диагональ 7,9 дюймов, разрешение 2272 х 1984 пикселей и частоту обновления 90 Hz. Максимальная яркость — 800 нит. Есть поддержка HDR10+ и 100% покрытие цветового пространства DCI-P3. Складной дисплей поддерживает ввод со стилуса, но специального слота под него в корпусе не предусмотрено.

Honor Magic Vs

Honor Magic Vs построен на базе процессора Snapdragon 8+ Gen1. Основная камера тройная: главный модуль 54 Мп (Sony IMX800, f/1.9), 50 Мп (широкоугольная, f/2.0, угол обзора 120°, автофокус) и 8 Мп (телеобъектив, f/2.4, оптический зум 3х, цифровой зум 30х). Фронтальная камера разрешением 16 Мп (f/2.45).

В оснащение также входят аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт, поддержка LTE, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB Type-C. Сканер отпечатков пальцев располагается в боковой кнопке питания. Аппарат работает под управлением Android 13 с новым пользовательским интерфейсом MagicOS 7.1. Габариты в закрытом состоянии составляют 160,3 × 72,6 × 12,9 мм, в открытом — 160,3 × 141,5 × 6,1 мм. Вес – 261/267 гр (кожа/стекло).

В Европе складной смартфон Honor Magic Vs будет предложен в двух цветах (черном и зеленом) и только в одном варианте конфигурации памяти — 12/512 Gb. Цена составит €1599.

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