Представлена флагманская серия смартфонов Honor Magic5

Компания Honor привезла на Mobile World Congress (MWC) в Барселону новые смартфоны флагманской серии Magic5 – базовую модель и Pro-версию. Устройства получили корпус из металла и стекла, есть защита по стандарту IP68. Смартфоны выполнены в традиционном для бренда дизайне с круглым блоком камер на тыльной стороне. Обе модели получили топовую начинку. Производитель отмечает «высшую оценку» DxOMark по части камер и дисплея.

Honor Magic5 оснащен 6,73-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, технологией LTPO, динамической частотой обновления до 120 Hz и частотой ШИМ-затемнения 2160 Hz для устранения мерцания. Яркость достигает 1600 нит при отображении HDR-контента и до 1300 нит в обычном режиме. Дисплей имеет сертификацию IMAX и может отображать контент HDR10+.

В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 8 Gen 2. Объем оперативной памяти LPDDR5X составляет 8 Gb, емкость накопителя UFS 4.0 – 256 Gb. Предусмотрены отдельные чипы для управления экраном и безопасностью данных на устройстве.

В основную камеру входят следующие датчики: 54 Мп (1/1,49″, f/1.9), 50 Мп (широкоугольная, f/2.0, угол обзора 122 градуса, автофокус) и 32 Мп (телефото, f/2.4, оптический зум 2,5х, цифровой зум 50х, OIS). Фронтальная камера разрешением 12 Мп (f/2.4). Емкость аккумулятора составляет 5100 мАч, поддерживается проводная зарядка мощностью 66 Вт, но поддержки беспроводной зарядки нет.

Honor Magic5 Pro получил изогнутый по бокам 6,81-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, технологией LTPO, динамической частотой обновления до 120 Hz и частотой ШИМ-затемнения 2160 Hz. Дисплей имеет сертификацию IMAX и может отображать контент HDR10+. Заявлена пиковая яркость до 1800 нит при отображении HDR-контента и до 1300 нит в обычном режиме.

В Pro-версии установлен процессор Snapdragon 8 Gen 2, работающий в связке с 12 Gb оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.0 на 512 Gb. Также предусмотрены отдельные чипы для управления экраном и безопасностью данных на устройстве.

Смартфон получил три камеры разрешением по 50 Мп: главный модуль (1/1,12″, f/1.6, OIS), широкоугольная (1/2.9″, f/2.0, угол обзора 122 градуса, автофокус) и телефото (f/3.0, оптический зум 3,5х, цифровой зум 100х, макро от 30 см, OIS). Устройство также оснастили системой 3D ToF, мультиспектральным датчиком цветовой температуры и датчиком мерцания. Смартфон позволяет записывать видео HDR10+ 4К 60 к/с. В экран встроена двойная фронтальная камера с 12 Мп датчиком (f/1.6) и 3D ToF. За счет этого камера использует функцию трехмерного распознавания лица для безопасной разблокировки. Емкость аккумулятора составляет 5100 мАч, заявлена поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт и беспроводной на 50 Вт.

В оснащение новинок входят поддержка 5G, модулей Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.2, eSIM, порт USB Type-C, GPS, NFC, ИК-пульт, стереодинамики, сканер отпечатков пальцев и защита от воды по стандарту IP68 (только Pro-версия). Габариты и вес Honor Magic5 — 161,4 x 75,5 x 7,8 мм, 191 гр, Magic5 Pro — 162,9 x 76,7 x 8,77 мм, 219 гр. Используется Android 13 с интерфейсом MagicOS 7.1.

Honor Magic5 поступит в продажу во втором квартале этого года за €899, Magic5 Pro за €1199. Набор расцветок корпуса включает пять вариантов: синий, зеленый, черный, пурпурный и оранжевый.

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