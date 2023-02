ОАЭ выпустит собственную цифровую валюту

Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов (CBUAE) выпустит цифровую валюту (CBDC), об этом пишет РБК. В стране запущена «Программа трансформации финансовой инфраструктуры» (FIT), направленная на цифровизацию финансовых услуг.

Программа будет реализовываться в несколько этапов. На первом в стране будет выпущена официальная цифровая валюта (CBDC), создана система внутренних карт (Card Domestic Scheme) и развернута платформа мгновенных платежей (Instant Payments Platform). Все эти меры повысят финансовую доступность, безопасность и эффективность платежей, а также приблизит страну к цели стать «обществом без наличных».

На следующем этапе программы в стране будет разработана и внедрена цифровая инфраструктура, в том числе финансовый облачный сервис (Financial Cloud), система eKYC (Know Your Customer) и другие платформы. Согласно документу, завершить внедрение инициатив по программе FIT планируется в 2026 году.

На прошлой неделе Управление по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) утвердило новые правила работы с цифровыми финансовыми инструментами: местные криптовалютные компании теперь подлежат обязательному лицензированию, а выпуск алгоритмических стейблкоинов и операции с ними запрещены.

