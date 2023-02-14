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14 февраля, 2023
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Oracle тестирует робопсов Spot для использования в ЦОД

Oracle Spot

Компания Oracle сообщила о тестировании четвероногих роботов Spot от Boston Dynamics в лаборатории Oracle Industry Lab с целью дальнейшего использования их в центрах обработки данных.

Испытания Spot начались в конце прошлого года, но Oracle не разглашает, какие именно задачи ставятся перед роботами. Пока что цель состоит в том, чтобы робопес автономно выполнял некоторые задачи в Oracle Industry Lab, пояснил Бурчин Капланоглу (Burcin Kaplanoglu), вице-президент по инновациям Oracle Industry Lab. В частности, Spot, оснащенный лидаром, используется для картографирования и навигации в помещении лаборатории.

Кроме того, Oracle также тестирует использование дронов Skydio для автоматического облета зданий и обнаружения коррозии с помощью сервисов машинного зрения в Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

Другие технологические компании тоже используют роботов Spot для выполнения различных задач. Например, американская компания Novva применяет робопсов и дроны для наблюдения и обеспечения безопасности ЦОД.

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