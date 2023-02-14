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14 февраля, 2023
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Модифицированный истребитель F-16 смог более 17 часов летать под управлением ИИ

F-16

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin сообщила, что на авиабазе «Эдвардс» в Калифорнии прошли испытания экспериментального истребителя на базе одной из версий F-16.

Модель под названием VISTA X-62A более 17 часов управлялась исключительно системой искусственного интеллекта. В кабине были пилоты, которые в случае необходимости, могли взять управление на себя.

VISTA X-62A представляет собой модифицированный истребитель F-16D Block 30 Peace Marble II, оснащенный авионикой версии Block 40. Самолет оснащен рядом систем, которые позволяют ему обходиться без пилота. Главным из них является система моделирования VISTA (VSS), разработанная Calspan Corporation, алгоритм следования за целью (Model Follow Algorithm, MFA) и система автономного управления моделированием (System for Autonomous Control of the Simulation (SACS) от Lockheed Martin. Бортовой ИИ объединяет все эти системы. Утверждается, что такой комплект расширяет возможности разработки и интеграции алгоритмов автономных летательных аппаратов.

В Lockheed Martin подчеркивают, что использование ИИ-технологий дает максимизацию производительности и безопасности летных систем.

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