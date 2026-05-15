Cisco уволит около 4 тыс. сотрудников, взамен предложив им год обучения на платформе Cisco U

Компания Cisco опубликовала отчет за первый квартал 2026 финансового года, который отражает достижение рекордной выручки в $15.84 млрд., что на 12% превышает показатели прошлого года и выше всех прогнозов аналитиков. Рост чистой прибыли составил 35%, до $3,4 млрд. Глава компании Чак Роббинс (Chuck Robbins) охарактеризовал эти результаты как особенно впечатляющие на фоне изменений на рынке, усиливающейся конкуренции и дефицита поставщиков, необходимых для построения инфраструктуры для технологии искусственного интеллекта. Он отметил, что дальнейший успех компании в эпоху ИИ требует сложных решений.

Одновременно с публикацией отчета, в письме к команде, Роббинс сообщил о масштабной реструктуризации компании, в рамках которой будут уволены около 4 тыс. сотрудников, что составляет примерно 5% глобального штата. данное решение продиктовано необходимостью перераспределения ресурсов в пользу направлений искусственного интеллекта и кибербезопасности.

В качестве компенсационной меры уволенным сотрудникам предложено, кроме выходного пособия и помощи в трудоустройстве, бесплатное обучение новым навыкам на образовательной платформе Cisco U в течение года после увольнения. Сотрудники смогут получить новые знания в сфере ИИ, информационной безопасности, сетевых технологий и др.

Это уже не первая волна сокращений. Ранее в 2024 году компания провела две больших серии увольнений, в ходе первой ее покинули 7% сотрудников, а в ходе второй — 5%, что подтверждает общую тенденцию в технологическом секторе — замена человеческого труда автоматизацией и ИИ. При этом реструктуризация пошла бизнесу только на пользу. По данным Роббинса, в третьем квартале заказы продуктов выросли на 35%, рост заказов от гиперскейлеров составил 105%, а от прочих покупателей — 18%. С начала года зарегистрированы продажи в сфере ИИ-инфраструктуры на сумму $5,3 млрд., прогноз на год составляет $9 млрд., в 4,5 раза больше, чем в прошлом году. Продажи Wi-Fi оборудования тоже выросли на 40%.

Cisco рассчитывает сохранить высокие темпы продаж, разработав беспроводное оборудование, использующее меньше памяти. Роббинс объявил, что уже в четвертом квартале можно будет заказать продукты, которые требуют на 50% меньше памяти. Компания реализует более 20 программ, снижающих использование памяти во всем портфолио продуктов.