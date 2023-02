Lenovo представила новые решения на Mobile World Congress (MWC 2023)

Сегодня на выставке MWC 2023 Lenovo представила новые решения для гибридного режима работы. Представленные новинки линейки ThinkPad отличаются обновленным дизайном, повышенной производительностью, использованием экологичных материалов в элементах корпуса и комплектующих. В ноутбуках ThinkPad Z13 и Z16 второго поколения на базе ОС Windows 11 улучшили ключевое аппаратное и программное обеспечение. Верхняя крышка ThinkPad Z13 изготовлена из льняного волокна: этот уникальный дизайн добавляет приятных такстильных ощущений пользователю при взаимодействии с устройством. Также компания представила обновленный дизайн четвертого поколения ThinkPad X13 и X13 Yoga с более узкими рамками, новыми расцветками корпусов и материалами исполнения, а также улучшенным набором функций для обеспечения мобильности в гибридной рабочей среде. Серия ThinkPad была дополнена новыми рабочими станциями ThinkPad T14s четвертого поколения, T14 и T16 второго поколения, а также ThinkPad L13, L13 Yoga, L14 и L15 четвертого поколения, предназначенными для предприятий с широким спектром потребностей в мобильных вычислениях.

Для бизнес-пользователей, уделяющих особое внимание балансу стоимости и высокой производительности оборудования, теперь доступны ThinkPad E14 пятого поколения с новыми дисплеями с соотношением сторон 16:10 или ThinkPad E16 в новом 16-дюймовом форм-факторе. Те, кому по долгу службы приходится часто путешествовать оценят новый чехол ThinkPad Professional Sleeve доступный для устройств с экранами 13” и 14”, он обеспечивает дополнительную защиту рабочего устройства. Универсальный монитор ThinkCentre Tiny-in-One Gen 5 предлагает улучшенные аудиовизуальные возможности и обновленные функции, способные поддерживать множество рабочих сценариев. Пользователи также смогут оценить универсальность нового IdeaPad Duet 3i — ноутбука с автономным экраном на базе ОС Windows 11, который можно использовать как в классическом форм-факторе, так и в качестве планшета. Обновленная экосистема ChromeOS в представленном на конгрессе IdeaPad Slim 3 Chromebook предлагает несколько аудио-, визуальных и коммуникационных улучшений.

Все анонсированные сегодня новинки доступны бизнес-пользователям в рамках модели Lenovo TruScale Device as a Service (DaaS), которая предлагает широкий спектр решений для оснащения цифрового рабочего места и гибкие варианты оплаты. Такой подход позволяет заказчикам легко масштабировать ИТ-инфраструктуру в соответствии с потребностями их бизнеса. Для повышения производительности и оптимизации работы инфраструктуры компании корпоративные клиенты могут воспользоваться комплексным решением Lenovo Premier Support Plus2 с элементами предиктивной аналитики. Данный сервис предлагает полный набор набор услуг и доступ к лучшим техническим специалистам Lenovo. В нем используются данные Lenovo Device Intelligence, полученные при помощи искусственного интеллекта, с помощью которых ИТ-команды могут прогнозировать и предотвращать простои оборудования.

Недавний опрос ИТ-руководителей крупный компаний показал, что залогом успешной трансформации рабочих процессов в организациях является активное вовлечение сотрудников, внедрение гибридного графика работы и внимание к проблемам и успехам персонала. Чтобы добиться максимальной отдачи от пользователей, необходимы решения, ориентированные на повышение производительности и упрощение командной работы. Представленная обновленная линейка ноутбуков ThinkPad от Lenovo отвечает всем требованиям организаций, которые сегодня ставят перед собой задачи трансформации бизнес-процессов.

ThinkPad — все больше внимания экономике замкнутого цикла

Команды дизайнеров и инженеров Lenovo внимательно отслеживают тренды и инновации в производстве, материалах, энергоэффективности, обслуживании и упаковке, чтобы выпускать всё более экологичные продукты. Компания инвестирует в устойчивость цепочки поставок, увеличивая использование экологичного авиационного топлива и биотоплива в своей логистике, размещая возобновляемые источники энергии на заводах и внедряя энергоэффективные производственные процессы для снижения выбросов углекислого газа.

Lenovo вдохновляет клиентов заботиться об окружающей среде, предоставляя такие услуги, как CO2 Offset Service, с помощью которой уже получилось компенсировать более одного миллиона метрических тонн углекислого газа от покупки ПК Lenovo Think; и Asset Recovery Service — инструмент, позволяющий легко утилизировать оборудование, отслужившее свой срок.

Использование вторсырья и переработанного пластика в комплектующих линейки ThinkPad отражает поддержку компанией экономики замкнутого цикла. Это позволяет Lenovo двигаться к достижению амбициозной цели — включению переработанных после потребления материалов в 100% продуктов в сегменте ПК к 2025 году.

Ниже в таблице представлены усилия Lenovo по комплексному внедрению более устойчивых практик при разработке дизайна и упаковки продукции ThinkPad, анонсированной в 2023 году:

Новое приложение Lenovo Commercial Vantage, анонсированное в декабре 2022 года, также появится в новых моделях ThinkPad серий Z, X13, T и L. Благодаря интуитивно понятным иконкам и подсказкам меню пользователи смогут снизить энергопотребление или продлить срок службы компонентов компьютера с помощью настроек.

ThinkPad: новый уровень дизайна и производительности

Анонсированные ThinkPad Z13 Gen 2 и ThinkPad Z16 Gen 2 на новейших процессорах AMD Ryzen серии 7000 с графикой AMD Radeon серии 700M, на операционной системе Windows 11 с двухканальной памятью до 64 ГБ и твердотельным накопителем PCIe SSD емкостью до 2 TБ в одной из конфигураций — отличаются изящным форм-фактором и современным дизайном с узкими рамками вокруг экрана. Верхняя крышка ThinkPad Z13 Gen 2 изготовлена из переработанного алюминия (75%) и обернута износостойким материалом из натурального льняного волокна.

Помимо этого, устройства имеют модуль Wi-Fi 6E, FHD-камеру с качественными микрофонами и поддержкой технологии Dolby Voice. Это обеспечивает невероятные аудиовизуальные впечатления и продуктивную совместную работу.

На основной панели помимо большого тачпада находится TrackPoint. Двойное нажатие на нее открывает быстрое меню, которое можно настроить под потребности пользователя. Например, можно добавить настройку камеры и микрофона, регулировку режима энергопотребления аккумулятора, включение Bluetooth или встроенных динамиков.

Обновленные ThinkPad X13 Gen 4 и ThinkPad X13 Yoga Gen 4 отличаются более узкими рамками, за счет которых увеличилось соотношение экрана; а также улучшенными функциями, полезными для гибридного режима работы. Качество звука и картинки во время видеоконференций повысилось благодаря более направленным динамикам Dolby Audio и дополнительной 5-мегапиксельной камере с инфракрасной подсветкой. В одной из конфигураций X13 Gen 4 оснащен новым 13,3-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2,8K, поддержкой Dolby Vision и технологией Eyesafe. Высокий уровень защиты содержимого компьютера пользователя достигается за счет биометрической технологии авторизации Windows Hello, обеспечивающей разблокировку устройства и вход в систему с помощью распознавания лица. Эта же технология позволяет предупредить пользователя, если кто-то подглядывает в его экран.

ThinkPad X13 Gen 4 и X13 Yoga Gen 4 могут работать на базе Windows 11 Pro и процессоров Intel Core 13-го поколения с Intel vPro и интегрированной графикой Intel Iris Xe. В качестве альтернативы X13 Gen 4 также представлен в конфигурации с процессорами AMD Ryzen серии 7000 и интегрированной графикой AMD Radeon Graphics.

С момента запуска серии ThinkPad T в 2000 году вышло более двадцати поколений устройств. С каждым годом улучшался дизайн, производительность и продуктивность ноутбуков этой линейки. Новые модели, анонсированные на MWC’23 оснащены опциональной 5-мегапиксельной камерой с инфракрасной подсветкой. Для защиты зрения предлагается больше видов дисплеев с низким уровнем синего излучения, включая вариант с OLED-панелью с разрешением 2,8К, который теперь доступен на T14 Gen 4 и T16 Gen 2, а также T14s Gen 4. Как и другие устройства Lenovo ThinkPad представленные новинки серии T выполнены из экологичных материалов.

Дисплеи ThinkPad L13 Gen 4 и L13 Yoga Gen 4 также оснащены функцией снижения синего излучения. Последние модели серии L, включая L14 Gen 4 и L15 Gen 4, могут поставляться с SSD емкостью до 2 ТБ, что вдвое больше, чем у предыдущего поколения.

Приложение Lenovo View, доступное на некоторых моделях ноутбуков Lenovo ThinkPad, предоставляет широкий набор интеллектуальных функций камеры, улучшающих качество видеозвонков и опыт пользователя. Пользователю доступны многочисленные настройки: параметры конфиденциальности, предупреждения о влиянии длительной работы за компьютером на здоровье глаз, автоматическое кадрирование, алгоритмы улучшения видео и пр.

Представленный Чехол ThinkPad Professional Sleeve для 13- и 14-дюймовых ноутбуков имеет минималистичный дизайн, в нем предусмотрен передний карман для смартфона, кабелей или других аксессуаров. На 24% он состоит из экокожи, на 73% переработанного полиэтилентерефталата (PET) снаружи и 42% — внутри.

Серия ThinkPad E для малого и среднего бизнеса

Модели ThinkPad E14 Gen 5 и 16-дюймовый ThinkPad E16 созданы для удовлетворения потребностей корпоративных пользователей, уделяющих особое внимание балансу цены и производительности. Серия Е оснащена новой клавиатурой и увеличенным 115-миллиметровым тачпадом, дисплеями с соотношением сторон 16:10, которые занимают более 90% поверхности верхней крышки ноутбука.

Эти портативные ноутбуки могут функционировать на операционной системе Windows 11 Pro и новых процессорах Intel Core 13-го поколения или мобильных процессорах AMD Ryzen серии 7030. В зависимости от конфигурации они оснащены оперативной памятью до 40 ГБ, двойным SSD-накопителей объемом до 2 ТБ и модулем Wi-Fi 6E. Доступная емкость батареи — 47 или 57 Вт*ч делают ThinkPad E14 Gen и E16 подходящим решением для тех, кто ценит мобильность и предпочитает гибридный режим работы.

Монитор ThinkCentre TIO Gen 5 в форм-факторе «все-в-одном (all—in—one)»

Форм-фактор Tiny-in-One (TIO) традиционно позволяет подключать различные ПК Tiny без использования кабелей и менять компоненты по мере необходимости. Новый монитор ThinkCentre Tiny—in—One Gen 5 доступен в двух размерах — 21,5 или 23,8 дюйма. Устройство предоставляет улучшенные аудиовизуальные возможности: камеру 1080p, микрофон и два направленных динамика, трехсторонний FHD-дисплей с покрытием цветового пространства sRGB, 10-точечный сенсорный экран с поддержкой стилуса и технологию, снижающую вред излучения синего спектра на зрение.

ThinkCentre TIO имеет задний отсек со встроенным разъемом 3 в 1 для хранения настольного мини-ПК Tiny, подключаемого к монитору без использования кабеля. Обновленная модель теперь поддерживает высокопроизводительные рабочие станции ThinkStation Tiny в дополнение к стандартным ThinkCentre Tiny. Независимо от того, какой ПК подключен к монитору, вращающаяся вентилируемая дверца отсека защищает его от попадания пыли. Она же обеспечивает общей конструкции элегантный вид. Это важный параметр, если устройство приобретается для размещения на стойках регистрации, в киосках, рабочих станциях и колл-центрах. Для дополнительной защиты портативной системы в ThinkCentre TIO Gen 5 предусмотрен двойной Кенсингтонский замок Кенсингтонский замок, обеспечивающий надежную фиксацию монитора и подключенного ПК Tiny PC. Это часто нужно при развертывании системы в общественных местах, например, на выставке или в библиотеке.

ThinkCentre TIO Gen 5 имеет задний разъем HDMI, а также DisplayPort, обеспечивающие совместимость с двумя дополнительными внешними ПК — будь то ноутбук, рабочая станция или настольный компьютер. Устройство обладает эргономичной подставкой с увеличенным диапазоном подъема, джойстиком для персональных настроек, специальными кнопками VoIP на передней панели монитора для удобного управления громкостью, а также интеллектуальной панелью, которая загорается красным, для оповещения пользователя о включенной камере. ThinkCentre TIO Gen 5 можно приобрести в рамках программы Lenovo CO2 Offset Service.

IdeaPad Duet 3i: двойная функциональность в элегантном корпусе

Новый IdeaPad Duet 3i — это тонкий, стильный и портативный ноутбук, предлагающий за доступную цену широкий дисплей, операционную систему Windows 11 и мощный процессор Intel серии N в сочетании с интеллектуальными функциями. Устройство идеально подходит для студентов и других пользователей, которым необходимо универсальное и портативное решение для учебы или работы в любом месте. Его толщина составляет всего 8,9 мм. Благодаря возможности отсоединения экрана от клавиатуры IdeaPad Duet 3i легко трансформируется из ноутбука в планшет с сенсорным экраном.

11,5-дюймовая модель имеет сенсорный дисплей с разрешением 2К, яркостью до 400 нит и 100% покрытием цветового пространства DCI-P3. Это обеспечивает превосходное качество изображения. Ноутбук оснащен фронтальной камерой с модулем 5 МП и поддержкой технологии Dolby Audio, новым процессором Intel серии N, Wi-Fi 6. Устройство поддерживает до 8,5 часов автономной работы, а поддержка быстрой зарядки Rapid Charge Boost позволит восполнить баланс аккумулятора ноутбука еще на 2 часа всего за 15-минут. Дополнительно можно приобрести перо-стилус, чтобы делать быстрые заметки во время встреч или занятий.

IdeaPad Slim 3 Chromebook: удобство в путешествиях

Тем, кто любит быть в движении, подойдет ноутбук IdeaPad Slim 3 Chromebook на базе чипсета MediaTek Kompanio 500 Series. Это 14-дюймовый хромбук с сенсорным FHD-экраном и матрицей IPS, поддержкой Wi-Fi 6 и впечатляющим временем автономной работы до 13,5 часов от одной зарядки. Его вес составляет всего 1,3 кг.

По сравнению с предыдущими поколениями, этот Chromebook 3-й серии оснащен рядом обновленных функций: 100% покрытием цветового спектра sRGB, фронтальными динамиками с настройкой Waves MaxxAudio, полнофункциональным портом Type-C, FHD-камерой с физическим затвором и клавишей отключения звука.

О доступности и стоимости устройств на конкретных рынках будет сообщено дополнительно.