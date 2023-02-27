spot_img
28 февраля, 2023
spot_img
ДомойТехнологииГаджетыLenovo представила концепты ноутбука и смартфона с растягивающимися экранами

Lenovo представила концепты ноутбука и смартфона с растягивающимися экранами

Lenovo

На выставке Mobile World Congress в Барселоне компания Lenovo продемонстрировала два концепт-устройства — ноутбук и смартфон с растягивающимися экранами. Пока что о серийном производстве речи не идет.

Ноутбук оснащен 12,7-дюймовым экраном с соотношением сторон 4:3. При помощи небольшого переключателя на торцевой панели дисплей увеличивается до 15,3 дюймов при соотношении сторон 8:9. Панель выдвигается вверх при помощи встроенных моторов. В сложенном виде разрешение составляет 2024 x 1604 пикселей, в разложенном — 2024 x 2368 пикселей. Весь процесс занимает около 10 сек. Производством дисплея занимается японская компания Sharp.

Другое раскладное устройство Lenovo — это смартфон Motorola RIZR. В сложенном виде он предлагает 5-дюймовый дисплей с соотношением сторон 15:9. После двойного нажатия на боковую кнопку экран разворачивается и полезное пространство увеличивается до 6,5-дюймового дисплея с соотношением сторон 22:9. Также у смартфона есть двойная основная камера. Экран умеет расширяться автоматически в зависимости от ситуации: например, при просмотре видео в ландшафтном режиме.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
Lenovo представила новые решения на Mobile World Congress (MWC 2023)
Следующая статья
TCL представил три доступных смартфона 40-й серии
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,155ФанатыМне нравится
1,013ЧитателиЧитать
3,119ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»