Lenovo представила концепты ноутбука и смартфона с растягивающимися экранами

На выставке Mobile World Congress в Барселоне компания Lenovo продемонстрировала два концепт-устройства — ноутбук и смартфон с растягивающимися экранами. Пока что о серийном производстве речи не идет.

Ноутбук оснащен 12,7-дюймовым экраном с соотношением сторон 4:3. При помощи небольшого переключателя на торцевой панели дисплей увеличивается до 15,3 дюймов при соотношении сторон 8:9. Панель выдвигается вверх при помощи встроенных моторов. В сложенном виде разрешение составляет 2024 x 1604 пикселей, в разложенном — 2024 x 2368 пикселей. Весь процесс занимает около 10 сек. Производством дисплея занимается японская компания Sharp.

Другое раскладное устройство Lenovo — это смартфон Motorola RIZR. В сложенном виде он предлагает 5-дюймовый дисплей с соотношением сторон 15:9. После двойного нажатия на боковую кнопку экран разворачивается и полезное пространство увеличивается до 6,5-дюймового дисплея с соотношением сторон 22:9. Также у смартфона есть двойная основная камера. Экран умеет расширяться автоматически в зависимости от ситуации: например, при просмотре видео в ландшафтном режиме.

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