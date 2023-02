Xiaomi показала прототип беспроводной AR-гарнитуры Wireless AR Glass Discovery Edition

На конференции MWC 2023 компания Xiaomi показала прототип беспроводной гарнитуры дополненной реальности (AR) Wireless AR Glass Discovery Edition. Основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) поделился некоторыми подробностями о новинке.

Boasting a retina-level near-eye display for AR glasses, Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition delivers a truly immersive visual experience. Moreover, our self-developed Xiaomi AR Gesture Control empowers effortless control between virtual and real space. pic.twitter.com/EipqBWxkpW

