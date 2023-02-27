Xiaomi показала прототип беспроводной AR-гарнитуры Wireless AR Glass Discovery Edition

На конференции MWC 2023 компания Xiaomi показала прототип беспроводной гарнитуры дополненной реальности (AR) Wireless AR Glass Discovery Edition. Основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) поделился некоторыми подробностями о новинке.

Boasting a retina-level near-eye display for AR glasses, Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition delivers a truly immersive visual experience. Moreover, our self-developed Xiaomi AR Gesture Control empowers effortless control between virtual and real space. pic.twitter.com/EipqBWxkpW — Lei Jun (@leijun) February 27, 2023

«Представляем наш последний прорыв в технологии дополненной реальности — Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition! Благодаря беспроводному соединению с малой задержкой, дисплею уровня сетчатки глаза для очков дополненной реальности и управлению жестами дополненной реальности Xiaomi эра беспроводной дополненной реальности начинается прямо сейчас».

По словам Лэй Цзюня, устройство получило легкий корпус из углеродного волокна и магниево-литиевого сплава, отличающихся небольшим весом. Вес гарнитуры составил около 126 гр. В Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition будут использоваться электрохромные линзы, которые позволяют переключаться между виртуальным и реальным миром. Линзы могут адаптироваться к различным условиям освещения. Устройство поддерживает режим затемнения, который необходим, например, при просмотре фильмов, и режим прозрачности, обеспечивающий опыт дополненной реальности благодаря объединению реальной и виртуальной среды.

Гарнитура построена на базе платформы Snapdragon XR2 Gen 1, разработанной специально для устройств виртуальной и дополненной реальности. В очках используются экраны microOLED со светопроводящими призмами для достижения четкого изображения, позволяющими отражать содержимое на трех поверхностях. Разрешение дисплея имеет показатель PPD (пиксели на градус) 58. Это очень близко к возможностям сетчатки человеческого глаза, который перестает замечать зернистость при PPD около 60. Максимальная яркость экранов может достигать 1200 нит.

Новинка подключается к смартфону через фирменную технологию связи, использующей комбинацию Wi-Fi и Bluetooth, что позволяет добиться задержки на уровне всего 50 мс. Для управления устройством также можно использовать микрожесты, считываемые камерой.

Сроки выпуска и цена AR-гарнитуры будут объявлены позже.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az