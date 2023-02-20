Игры для Android теперь можно запускать на Windows 10 и 11

Компания Google выпустила официальную бета-версию настольного приложения Play Games для Windows 10 и Windows 11, обещая «более широкие и смелые впечатления от мобильных игр на игровой платформе Google для ПК».

«Google Play Games» — это приложение для ПК, которое позволяет вам просматривать, загружать и играть в избранные популярные мобильные игры на настольном компьютере или ноутбуке с Windows. Помимо любимых игр для Android на ПК, у вас будет доступ к клавиатуре и мыши, плавная синхронизация между устройствами и интеграция с Google Play Points», — сообщается в пресс-релизе.

Google также опубликовал минимальные системные требования для загрузки Google Play Games на ПК:

ОС: Windows 10 (v2004);

SSD-накопитель (не менее 10 Gb свободного пространства);

Видеокарта: Intel UHD Graphics 630 или лучше;

CPU: не менее 4 физических ядер;

ОЗУ: от 8 Gb;

Учетная запись администратора Windows;

Включенная аппаратная виртуализация.

Бета-версия Google Play Games уже доступна в Южной Корее, Австралии, Бразилии, Канаде, Индонезии, Малайзии, Мексики, на Филиппинах, в Таиланде и США. Каждый из этих регионов с учетной записью может загрузить бета-версию непосредственно со страницы Google Play Games for PC. Компания планирует расширить услугу в других регионах позже в этом году.

Отмечается, что в настоящее время доступно более 100 игр, список будет обновляться и пополняться. Пользователи также могут получать награды и достижения на ПК с помощью платформы Google Play Points. Что касается доступности в macOS, сообщается, что Google Play Games еще не доступен для Mac.

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