Meta запускает сервис подписки на Facebook и Instagram по цене от $12 в месяц

Компания Meta будет предлагать платную подписку с синими галочками для пользователей Facebook и Instagram за $11,99 в месяц через сторонние сервисы или за $14,99 в месяц через мобильную платформу Apple. Подписки для Facebook и Instagram будут предлагаться отдельно.

Подписка Meta Verified позволит пользователям социальных сетей Facebook и Instagram подтвердить свою личность и подлинность учетной записи с использованием одного из документов государственного образца, который содержит фотографию владельца. Пройдя эту процедуру, учетная запись получит особый значок верификации (синюю галочку). Если пользователь захочет изменить имя в учетной записи, дату рождения или фото в профиле, то верификацию необходимо проходить повторно. Подписчиками могут стать только граждане старше 18 лет, имеющие соответствующие документы.

Благодаря Meta Verified, подписчики получат приоритет в продвижении в поисковых выдачах и рекомендациях, поэтому данная услуга в большей степени ориентирована на создателей контента. Будут доступны эксклюзивные стикеры для Stories и Reels, а также сто бесплатных звезд в месяц, которыми пользователи могут поощрить друг друга. Бизнес-пользователям пока что подписка не доступна.

Meta Verified на следующей неделе появится в Австралии и Новой Зеландии, а в ближайшее время сервис будет запущен и в других странах.

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