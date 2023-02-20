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21 февраля, 2023
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SpaceX начал предлагать «глобальный роуминг» Starlink за $200 в месяц

SpaceX Starlink

Компания SpaceX сообщила о начале тестирования новой услуги сервиса Starlink – тарифного плана с роумингом по всему миру за абонентскую плату $200 в месяц.

Некоторые пользователи уже начали получать сообщения от компании с предложением нового международного сервиса роуминга. $200 в месяц не являются единственными затратами пользователей сервиса, также необходимо приобрести комплект оборудования за $599 и в случае необходимости платить разного рода таможенные сборы при его перемещении между странами. Но здесь есть нюанс — разрешение на использование комплекта оборудования в стране пребывания не гарантируется.

Неясно, как SpaceX выполнит обещание предоставлять интернет практически в любом месте — компания не обещает стабильно высоких скоростей передачи информации, так как временами она может снижаться, либо связь может пропадать полностью.

Спутниковый интернет Starlink доступен не во всех странах мира. SpaceX все еще ожидает получения разрешения регулирующих органов на предоставление доступа в интернет во многих регионах, включая Индию и Пакистан. Более того, предложения глобального роуминга получили некоторые пользователи из списка ожидания в странах за пределами зоны покрытия Starlink, например, в Гренландии.

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