Dell сокращает около 6650 рабочих мест из-за падения продаж ПК

Dell Technologies, одна из крупнейших компаний в области производства компьютеров, намерена сократить порядка 6650 рабочих мест — 5% от общего числа сотрудников. Об этом пишет Bloomberg.

Американская корпорация столкнулась с тяжелыми рыночными условиями, которые продолжают ухудшаться и имеют «неопределенное будущее». Об этом написал операционный содиректор Dell Джефф Кларк (Jeff Clarke) в письме сотрудникам.

В период пандемии спрос на компьютеры резко вырос, но после, Dell и другие производители столкнулись со стремительным падением спроса. По предварительным оценкам спрос на компьютеры значительно упал в четвертом квартале 2022 года, поставки Dell упали на 37% год к году, сообщают эксперты компании IDC. При этом на ПК приходится 55% всей выручки Dell.

В письме сотрудникам, Кларк сообщил, что прежние меры по снижению расходов, включая приостановку найма новых сотрудников и лимиты на бизнес-поездки, теперь недостаточны. В качестве способов, позволяющих повысить эффективность, рассматривается не только сокращение штата, но и реорганизация департаментов.

После сокращений штат Dell окажется минимальным за, как минимум, последние шесть лет. Кларк отметил, что компания проходила через экономические спады и ранее и после них становилась еще сильнее.

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