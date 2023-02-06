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7 февраля, 2023
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Google назвал свои самые продаваемые смартфоны

Google

Генеральный директор Alphabet (материнская компания Google) Сундар Пичаи (Sundar Pichai) назвал три модели фирменных смартфонов, которые стали самыми продаваемыми в истории серии Pixel. Ими стали модели Pixel 6a, Pixel 7 и Pixel 7 Pro. Он также отметил, что все смартфоны увеличили долю на всех рынках присутствия бренда в прошлом году:

«Очень, очень доволен тем, как Pixel справился со сложной макросредой. Я думаю, что портфель наших аппаратных устройств невероятно важен. Это то, что позволяет нам… инвестировать и продвигать инновации».

Финансовый директор Alphabet Рут Порат (Ruth Porat) отметила, что компания продолжит инвестировать в этот сегмент, а также упомянула о растущем интересе пользователей к умным часам Pixel:

«Мы продолжаем делать значительные инвестиции, особенно в поддержку инноваций в нашем семействе Pixel, одновременно работая над тем, чтобы уделять больше внимания и эффективности затрат во всех направлениях».

Кроме того, Alphabet опубликовал отчет за четвертый квартал 2022 финансового года. Выручка компании выросла на 1% в годовом исчислении, достигнув $76 млрд. Чистая прибыль снизилась на 34% в годовом исчислении, с $20,6 до $13,6 млрд. Операционная прибыль составила $18,1 млрд. – падение на 17% относительно показателя за аналогичный период прошлого года. За весь 2022 финансовый год операционная прибыль упала на 5%, а чистая прибыль — на 21%.

Согласно отчету, Google планирует уделить особое внимание не только гаджетам, но и сервисам, включая YouTube Shorts, и YouTube Music.

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