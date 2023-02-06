Google инвестировал около $300 млн. в Anthropic, разработчика конкурента ChatGPT

Облачное подразделение Google Cloud и стартап Anthropic, специализирующийся на разработке решений в сфере искусственного интеллекта, объявили о партнерстве. Согласно соглашению о сотрудничестве, Anthropic выбрал Google Cloud в качестве предпочтительного поставщика облачных услуг, обеспечивающих ему вычислительную мощность, необходимую для создания надежных систем ИИ.

Отмечается, что Google Cloud намерен создать крупномасштабные кластеры TPU и GPU следующего поколения, которые Anthropic будет использовать для обучения и развертывания систем ИИ.

По данным источников Financial Times, в конце 2022 года Google инвестировал в стартап около $300 млн. в обмен на долю в размере 10%. Кроме того, Anthropic обязался приобрести ресурсы облачных вычислений у поисковой компании.

Anthropic основан в 2021 году бывшим директором по исследованиям в OpenAI Дарио Амодеем вместе с другими ушедшими из компании сотрудниками. Стартап разработал собственного чат-бота Claude, конкурента ChatGPT, и с января 2023 года проводит его закрытое тестирование.

С каждым годом сфера искусственного интеллекта развивается все быстрее, вполне вероятно, что другие компании в ближайшее время выпустят собственных чат-ботов.

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