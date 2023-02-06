spot_img
7 февраля, 2023
spot_img
ДомойAI / MLGoogle инвестировал около $300 млн. в Anthropic, разработчика конкурента ChatGPT

Google инвестировал около $300 млн. в Anthropic, разработчика конкурента ChatGPT

Anthropic

Облачное подразделение Google Cloud и стартап Anthropic, специализирующийся на разработке решений в сфере искусственного интеллекта, объявили о партнерстве. Согласно соглашению о сотрудничестве, Anthropic выбрал Google Cloud в качестве предпочтительного поставщика облачных услуг, обеспечивающих ему вычислительную мощность, необходимую для создания надежных систем ИИ.

Отмечается, что Google Cloud намерен создать крупномасштабные кластеры TPU и GPU следующего поколения, которые Anthropic будет использовать для обучения и развертывания систем ИИ.

По данным источников Financial Times, в конце 2022 года Google инвестировал в стартап около $300 млн. в обмен на долю в размере 10%. Кроме того, Anthropic обязался приобрести ресурсы облачных вычислений у поисковой компании.

Anthropic основан в 2021 году бывшим директором по исследованиям в OpenAI Дарио Амодеем вместе с другими ушедшими из компании сотрудниками. Стартап разработал собственного чат-бота Claude, конкурента ChatGPT, и с января 2023 года проводит его закрытое тестирование.

С каждым годом сфера искусственного интеллекта развивается все быстрее, вполне вероятно, что другие компании в ближайшее время выпустят собственных чат-ботов.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
Google представил нейросеть Dreamix, которая создает и редактирует видео по тексту, изображению и другим видео
Следующая статья
Dell сокращает около 6650 рабочих мест из-за падения продаж ПК
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,164ФанатыМне нравится
1,007ЧитателиЧитать
3,119ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»