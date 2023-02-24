Компании Axoft и Paessler организовали бизнес-встречу с партнерами

22 февраля в The Merchant Baku прошла бизнес-встреча, организованная глобальным экспертом в области дистрибуции информационных технологий и сервисов Axoft и компанией, которая является разработчиком универсальной системы мониторинга Paessler PRTG.

С приветственным словом к партнерам обратилась директор представительства Axoft в Азербайджане Оксана Степенко, которая рассказала о возможностях и портфолио дистрибьютора, а также представила команду Axoft и следующего выступающего, которым стал региональный менеджер по продажам Paessler Вячеслав Милованов.

Представитель Paessler познакомил гостей мероприятия с достижениями компании. «Компания Paessler, основанная в 1997 году, является разработчиком PRTG — универсального решения, обеспечивающего централизованный мониторинг информационных систем. Paessler PRTG является лидирующим мониторинговым решением, которому доверяют более 500 тысяч пользователей во всем мире. На сегодняшний день, у этой частной компании из Германии насчитывается более 350 сотрудников из 26 стран, отвечающих за продвижение Paessler PRTG. Среди наших клиентов 70% компаний, входящих в список Fortune 100. И сегодня, совместно с Axoft, мы уделяем огромное внимание азербайджанскому рынку», — подчеркнул Вячеслав Милованов.

После этого Вячеслав подробно остановился на возможностях решений Paessler, основным из которых является такой продукт, как PRTG Network Monitor, предназначенный для мониторинга промышленных IT-сред. Решение охватывает программируемые логические контроллеры, промышленные PC, «умные» промышленные шлюзы и сенсорную технику, а также элементы классической IT-инфраструктуры, такие как сетевые коммутаторы, маршрутизаторы и беспроводные устройства. Были также продемонстрированы возможности панели управления PRTG Network Monitor, позволяющей отслеживать состояние всех датчиков и сенсоров в едином окне. Также Вячеслав рассказал о масштабируемом решении для мониторинга крупных IT-инфраструктур PRTG Enterprise Monitor и облачной системы мониторинга PRTG Hosted Monitor. Представитель компании подробно остановился на вопросах лицензирования и партнерских программах, а также на преимуществах решений Paessler PRTG на фоне решений Open Source и более дорогих предложений в области мониторинга сетевой инфраструктуры, представленных на рынке.

Отдельно были отмечены возможности решения компании Paessler для современных медицинских учреждений, активно использующих цифровые технологии. В основе цифровизации медицинского сектора лежит доступ к данным о пациентах, а это могут быть рентгеновские, магнитно-резонансные или ультразвуковые изображения, лабораторные или специализированные результаты, история болезни пациента или подробная информация о лечащем враче пациента. Все эти данные передаются через системную инфраструктуру больничного учреждения, в основе которой лежат традиционные IТ-системы, медицинские системы с присущими им форматами данных и протоколами связи и медицинское оборудование. Вячеслав отметил, что помимо стандартных IТ-протоколов PRTG Network Monitor поддерживает медицинские протоколы Dicom и HL7, позволяя тем самым отслеживать не только классическую IТ-инфраструктуру, но и медицинские информационные системы, а также оборудование.

Бизнес-встреча, в рамках которой партнеры Axoft смогли познакомиться с компанией Paessler и ее решениями, узнать базовые требования и условия сотрудничества, завершилась неформальным общением, где гости получили возможность обсудить потенциальные проекты, а также задать представителям вендора и Axoft интересующие их вопросы.