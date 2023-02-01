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1 февраля, 2023
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BOE продемонстрировал 110-дюймовый 3D-дисплей с разрешением 8K

BOE

Китайская компания BOE продемонстрировала на Европейской выставке профессионального аудиовизуального оборудования ISE 2023 110-дюймовый дисплей с разрешением 8K и поддержкой кадровой частоты 120 Hz.

BOE

Новинка предназначена для просмотра трехмерного изображения без специальных 3D-очков под разными углами с расстояния до 1,5 м. Дисплей использует инновационную технологию массива линз в сочетании с технологиями подсветки Mini-LED и квантовых точек. Такие дисплеи можно использовать в рекламе, на выставках и различных мероприятиях.

Кроме того, компания BOE показала на выставке другие новинки –162-дюймовый телевизор с технологией Mini-LED и пиковой яркостью 1000 кд/м2, новые 65-дюймовые ультратонкие телевизоры с разрешением 8K с 3024 зонами локального затемнения, а также 86-дюймовую сенсорную 4K-панель с углами обзора 178 градусов и поддержкой 20-точечного сенсорного ввода. Были продемонстрированы много различных дисплеев для наружного использования.

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