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1 февраля, 2023
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Кампания «eSIM номера с подарком» от Azercell

eSIM

Azercell, создающий для абонентов новые возможности посредством современных технологических услуг и выгодных предложений, представляет кампанию «eSIM номера с подарком»!

Согласно условиям акции, новые абоненты, приобретающие «красивые» номера eSIM, получат дополнительный бонус в зависимости от выбранного номера.

При покупке номера в рамках кампании абоненты предоплатной линии получат подарочный баланс в размере половины его стоимости. Данный бонус может быть использован в течение 6 месяцев для подключения к тарифным пакетам Sərbəst и GəncOl.

Абоненты, выбравшие номера постоплатной линии, получат возможность бесплатно присоединиться к одному из тарифных пакетов Sərbəst 15, Sərbəst 25 или Sərbəst 50.

eSIM номера с подарком можно приобрести у любого официального дилера Azercell. Дополнительную информацию о номерах, доступных в рамках проходящей кампании, и соответствующих предложениях можно получить на сайте www.azercellim.com.

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